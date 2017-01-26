СБУ раскрыла схему незаконного экспорта древесины в ЕС

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины раскрыла схему незаконного экспорта древесины из Хмельницкой области в Евросоюз. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Сейчас в Украине действует мораторий на экспорт необработанной древесины, его отмены требуют в ЕС, однако Верховная рада пока не готова голосовать за это решение.

"Правоохранители установили, что в 2016 году должностные лица одного из коммунальных лесхозов Хмельницкой области выдали фиктивную документацию о якобы реализации собственной продукции нескольким предпринимателям-экспортерам. Коммерсанты использовали фальшивые товарно-транспортные накладные для легализации незаконно вырубленной древесины и ее таможенного оформления", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники СБУ установили, что нарушители успели экспортировать лесоматериалы на 3,6 тысячи долларов. Проверка документации лесного хозяйства и фирм-экспортеров продолжается.

Напомним, в начале декабря 2016 года деревообрабатывающие предприятия призвали правительство страны подождать с отменой моратория на продажу необработанной древесины до принятия закона о внутреннем рынке древесины.