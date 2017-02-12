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    Задолженность украинцев за услуги ЖКХ превышает 23 млрд грн

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    На конец декабря 2016 года задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение - 6,4 млрд.
    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Задолженности украинцев за оплату услуг ЖКХ в 2016 году увеличилась на 12,5 млрд грн и на сегодня превышает 23 млрд грн, сообщает Зеркало недели.

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение — 6,4 млрд, за содержание домов и придомовых территорий — 2,4 млрд, за централизованное водоснабжение — 1,5 млрд, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд, за электроэнергию — 3,3 млрд грн. Итого – 23,4 миллиарда долгов", — говорится в статье.

    Также отмечается, что с декабря прошлого года в Украине наблюдается рост задолженности населения по оплате услуг ЖКХ. Согласно инфляционному отчету НБУ, объемы потребления населения (в которое входят не только услуги ЖКХ) с конца 2014 года опережали рост его доходов.

    До прошлого года уровень оплаты услуг ЖКХ населением в Украине всегда превышал 90%. С декабря прошлого года наблюдается рост задолженностей за оплату услуг ЖКХ населением. Уровень оплаты с начала 2016 г составил — 82,8%, а в декабре –только 63,8%.

    Ранее сообщалось, что общий долг за газ жителей Киевской области составляет более 1 млдр гривен. В связи с этой ситуацией ПАО "Киевоблгаз" решил максимально усилить меры по ликвидации задолженности, заявил председатель правления ПАО "Киевоблгаз" Дмитрия Дронова.

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