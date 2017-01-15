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Задолженность жителей Киевской области за газ превысила 1 млдр грн

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По информации председателя правления ПАО "Киевоблгаз" Дмитрия Дронова, общий долг за газ жителей Киевской области достиг критической суммы и составляет более 1 млрд гривен. Ежедневно оперативные бригады выезжают на рейды по области для отключения должников.
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Украинское фото

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Общий долг за газ жителей Киевской области составляет более 1 млдр гривен. В связи с этой ситуацией ПАО "Киевоблгаз" решил максимально усилить меры по ликвидации задолженности, заявил председатель правления ПАО "Киевоблгаз" Дмитрия Дронова, передает УНН.

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"На сегодняшний день общий долг за газ жителей Киевской области достиг критической суммы и составляет более 1 млрд гривен. В связи с этой ситуацией мы решили максимально усилить меры по ликвидации задолженности. Ежедневно наши оперативные бригады выезжают на рейды по области для отключения должников… Хочу напомнить потребителям, что сумма долга более 30 тысяч гривен дает законное право компании в судебном порядке наложить арест на счета и источники доходов должника и даже конфисковать имущество", — подчеркнул Дронов.

Вместе с тем он добавил, что потребители имеют возможность реструктуризировать долг и оплатить его частями.

Ранее пресс-служба ПАО "Киевгаз" сообщала, что жителям Киева, которые имели газовые колонки и газовые плиты, но отказывались от установки счетчиков, с 1 января 2016 года должны были отключить газоснабжение.

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