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    Нацбанк укрепил гривну к доллару

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    На четверг официальный курс доллара был установлен НБУ на уровне 2715,70 гривны за 100 долларов, а в пятницу - 2710,03 гривны. Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2890,52 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,80 гривны за 10 рублей.
    Гривна и доллары. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу на уровне 2710,03 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2890,52 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,80 гривны за 10 рублей. 

    Флаг ЕС. Архивное фото
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    На 6 апреля официальные курсы валют были установлены НБУ на уровне: 2715,70 гривны за 100 долларов, 2899,83 гривны за 100 евро; 4,86 гривны за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк".

    В среду Международный валютный фонд начал перечислять Украине очередной транш кредита в размере 1 млрд долларов, а накануне в свободном доступе появился текст Меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ, в котором содержится перечень условий. Из 14 требований, шесть являются новыми, а восемь были перенесены из старого плана из-за их невыполнения в срок. В том числе, речь идет о пенсионной реформе, рынке земли и расширении полномочий НАБУ.

    Накануне министр финансов Александр Данилюк сообщил, что транш кредита МВФ укрепит гривну.

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