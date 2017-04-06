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    МВФ помогает нам просто выжить - экс-министр

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (384)

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    Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко подчеркнул, что каждый транш от МВФ обусловлен очень жесткими условиями, которые ничего хорошего не принесут украинским гражданам.
    Канал на Youtube NewsOne

    Международный валютный фонд (МВФ) начинает предоставлять транш в том случае, когда ситуация в экономике страны становится очень сложной, заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

    "Это значит, что нам помогают просто выжить. Международный валютный фонд не привлекают тогда, когда экономика находится в надежных руках, когда понятно, каким путем выйти из сложной ситуации благодаря внутренними ресурсам или привлечением иностранных инвестиций", — пояснил свою точку зрения  в эфире телеканала NewsOne.

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    По сути это – некролог: соцсети о новом меморандуме с МВФ

    Также он добавил, что каждый транш от МВФ обусловлен очень жесткими условиями, которые ничего хорошего не принесут украинским гражданам.

    По словам экс-министра, не нужно отказываться от кредитов МВФ, но на каких условиях – это зависит от способности переговорной группы, которая является наивысшим главой соответствующих структур, отвечающих за экономику страны – президент, премьер-министр и Минфин.

    "МВФ – это врач последнего спасения. Но МВФ на протяжении десятилетий успел доказать, что в некоторых случаях он действительно помогал поднять экономику. Как правило, он только обострял ситуацию на уровне социальных проблем, а это не позволяло выйти из кризиса. Возьмем к примеру Аргентину… Ничего хорошего от сотрудничества с МВФ она не получила, но это не означает, что на каком-то этапе не нужно с ним сотрудничать, это зависит от способности переговорной группы", — подытожил Грищенко.

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    В среду Международный валютный фонд начал перечислять Украине очередной транш кредита в размере 1 млрд долларов, а накануне в свободном доступе появился текст Меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ, в котором содержится перечень условий. Из 14 требований, шесть являются новыми, а восемь были перенесены из старого плана из-за их невыполнения в срок. В том числе, речь идет о пенсионной реформе, рынке земли и расширении полномочий НАБУ.

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