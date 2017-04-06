МВФ помогает нам просто выжить - экс-министр

Международный валютный фонд (МВФ) начинает предоставлять транш в том случае, когда ситуация в экономике страны становится очень сложной, заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Это значит, что нам помогают просто выжить. Международный валютный фонд не привлекают тогда, когда экономика находится в надежных руках, когда понятно, каким путем выйти из сложной ситуации благодаря внутренними ресурсам или привлечением иностранных инвестиций", — пояснил свою точку зрения в эфире телеканала NewsOne.

Также он добавил, что каждый транш от МВФ обусловлен очень жесткими условиями, которые ничего хорошего не принесут украинским гражданам.

По словам экс-министра, не нужно отказываться от кредитов МВФ, но на каких условиях – это зависит от способности переговорной группы, которая является наивысшим главой соответствующих структур, отвечающих за экономику страны – президент, премьер-министр и Минфин.

"МВФ – это врач последнего спасения. Но МВФ на протяжении десятилетий успел доказать, что в некоторых случаях он действительно помогал поднять экономику. Как правило, он только обострял ситуацию на уровне социальных проблем, а это не позволяло выйти из кризиса. Возьмем к примеру Аргентину… Ничего хорошего от сотрудничества с МВФ она не получила, но это не означает, что на каком-то этапе не нужно с ним сотрудничать, это зависит от способности переговорной группы", — подытожил Грищенко.

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В среду Международный валютный фонд начал перечислять Украине очередной транш кредита в размере 1 млрд долларов, а накануне в свободном доступе появился текст Меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ, в котором содержится перечень условий. Из 14 требований, шесть являются новыми, а восемь были перенесены из старого плана из-за их невыполнения в срок. В том числе, речь идет о пенсионной реформе, рынке земли и расширении полномочий НАБУ.