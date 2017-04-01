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    Новая схема платы за газ: проиграют те, кто раньше тратил минимум — Землянский

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (493)

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    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" проанализировал, в чем заключаются плюсы и минусы новой методики формирования цен на газ для конечного потребителя.
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Кабмин пообещал изучить новую методику формирования цен на газ для конечного потребителя, которая учитывает стоимость газа как товара и отдельно абонплату. В случае выявления существенной разницы с действующей ценой на "голубое топливо" — будет требовать пересмотра данной методики.

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    В чем заключается суть новой методики, ее плюсы и минусы в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

    "Для потребителей, кто использовал большие объемы, тут — плюсы, потому что тариф будет явно ниже, и он не будет привязан к объемам… Проиграют те потребители, которые платили минимум, то есть газовая плита с колонкой. Соответственно, им придется платить несколько больше, чем это было раньше, а в некоторых случаях — и значительно больше, чем в некоторых областях. Точнее, значительно больше, чем это было ранее, когда вы, допустим, платили даже по нормативу за газ, который вы потребили, 4,4 куба", — пояснил эксперт.

    Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. С 1 апреля потребители будут ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема его потребления.

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