наверх
31.03.201722:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.10
  • USD26.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Киев

    Косянчук: демонтаж газовых АЗС в Киеве связан с Евровидением

    Тема:

    Скандал на Евровидении: Украина не пустила участницу из РФ (543)

    6110
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук заявил, что демонтаж газовых АЗС в Киеве - это не борьба с нелегальным бизнесом, а борьба в ознаменование Евровидения.
    Леонид Косянчук
    newsradio.com.ua

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Столичные власти намерены демонтировать 353 нелегальных газовых автозаправки в течение месяца. Об этом заявил руководитель аппарата Киевcкой горгосадминистрации Владимир Бондаренко. По его словам, эти объекты размещены без каких-либо разрешительных документов, в том числе без декларации о безопасности. Поэтому каждая из этих заправок несет прямую угрозу жизни и здоровью киевлян.

    Савченко: в КГГА намерены демонтировать незаконные газовые АЗС в Киеве. Видео
    РИА Новости Украина
    Савченко: в КГГА намерены демонтировать незаконные газовые АЗС в Киеве

    Кстати, в четверг, 30 марта, по этому поводу на улице Грушевского у Кабмина проходил протест. Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами против демонтажа легальных, по их мнению, газовых автозаправок и даже перекрывали улицу. При этом в мэрии отмечали, что открыты для переговоров с теми, кто эти газовые заправки хочет узаконить. 

    Сколько времени и средств понадобится для установки одной газовой АЗС, рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "Если говорить о наземном модуле, это в районе 80-100 тысяч долларов. Если подземный модуль, там цифра может определяться уже сотнями тысяч долларов. И давайте сравним с этими газовыми модулями, которые без фундамента, которые смонтированы на раме и перевозятся с места на место по желанию заказчика. Эта вся история стоит 20-25 тысяч долларов от силы. При этом вся эта история окупается за два месяца максимум и потом начинается чистая прибыль. Но вся проблема даже не в том. Мы должны наоборот способствовать развитию мелкого бизнеса, но давайте думать о том, что это очень опасный бизнес. И та борьба, которая сегодня продемонстрирована — это хорошее мероприятие, но лично мне не нравится, что это опять у нас мероприятие, как при советской власти красили траву и бордюры к приезду генералов в воинских частях, так и у нас идет не борьба с нелегальным рынком, а борьба в ознаменование чего-то. В данном случае к приезду иностранных гостей на Евровидение", — отметил эксперт.

    Напомним, с начала года в столице уже демонтировали 59 автогазозаправных станции.  Накануне, 30 марта, протестующие сотрудники газовых автозаправок заблокировали центр Киева

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Молоточек судьи
    Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Василий Вакаров
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Под санкциями. Активы российских банков в Украине. Инфографика
    Уход российских банков из Украины