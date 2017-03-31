Косянчук: демонтаж газовых АЗС в Киеве связан с Евровидением

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Столичные власти намерены демонтировать 353 нелегальных газовых автозаправки в течение месяца. Об этом заявил руководитель аппарата Киевcкой горгосадминистрации Владимир Бондаренко. По его словам, эти объекты размещены без каких-либо разрешительных документов, в том числе без декларации о безопасности. Поэтому каждая из этих заправок несет прямую угрозу жизни и здоровью киевлян.

Кстати, в четверг, 30 марта, по этому поводу на улице Грушевского у Кабмина проходил протест. Участники акции держали в руках плакаты с лозунгами против демонтажа легальных, по их мнению, газовых автозаправок и даже перекрывали улицу. При этом в мэрии отмечали, что открыты для переговоров с теми, кто эти газовые заправки хочет узаконить.

Сколько времени и средств понадобится для установки одной газовой АЗС, рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Если говорить о наземном модуле, это в районе 80-100 тысяч долларов. Если подземный модуль, там цифра может определяться уже сотнями тысяч долларов. И давайте сравним с этими газовыми модулями, которые без фундамента, которые смонтированы на раме и перевозятся с места на место по желанию заказчика. Эта вся история стоит 20-25 тысяч долларов от силы. При этом вся эта история окупается за два месяца максимум и потом начинается чистая прибыль. Но вся проблема даже не в том. Мы должны наоборот способствовать развитию мелкого бизнеса, но давайте думать о том, что это очень опасный бизнес. И та борьба, которая сегодня продемонстрирована — это хорошее мероприятие, но лично мне не нравится, что это опять у нас мероприятие, как при советской власти красили траву и бордюры к приезду генералов в воинских частях, так и у нас идет не борьба с нелегальным рынком, а борьба в ознаменование чего-то. В данном случае к приезду иностранных гостей на Евровидение", — отметил эксперт.

Напомним, с начала года в столице уже демонтировали 59 автогазозаправных станции. Накануне, 30 марта, протестующие сотрудники газовых автозаправок заблокировали центр Киева.