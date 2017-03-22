Землянский: банкротство обойдется "Нафтогазу" в десятки миллиардов долларов

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" обанкротится в случае проигрыша российскому "Газпрому" в Стокгольмском суде. Такое предположение сделал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он заявил, что вероятность данного сценария — достаточно низкая, однако государство не будет нести ответственность по обязательствам "Нафтогаза". В таком случае "Нафтогаз" просто будет банкротом, а активы компании во время ликвидации будут распродавать.

О сути судебного спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" в эфире радиостанции Голос Столицы напомнил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Оспариваются оба контракта – контракт на поставку газа в Украину и контракт на транзит газа. В данном случае основные претензии идут по контракту на поставку газа. Они встречные, то есть суммы достаточно большие, они исчисляются десятками миллиардов долларов и беспрецедентны с точки зрения того, что он не урегулирован в досудебном порядке. Соответственно, в случае проигрыша "Нафтогаз" может оказаться банкротом, т.е. несколько десятков миллиардов долларов придется выплатить кредиторам, и не только "Газпрому", но и международным финансовым организациям, которые кредитуют НАК "Нафтогаз Украины", — заявил Землянский.

"Нафтогаз" и "Газпром" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати". "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и отмены запрета на перепродажу газа.