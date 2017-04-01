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    Экономика

    Открытый реестр НДС начинает работу с 1 апреля

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    Петр Порошенко накануне заявил, что должна быть прозрачная и эффективная система возмещения НДС, когда каждый сможет посмотреть реестр Государственной фискальной службы.
    Гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. С 1 апреля в Украине начинает работу открытый реестр налога на добавленную стоимость, заявил накануне во время заседания Национального совета реформ президент Петр Порошенко.

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    REUTERS Gleb Garanich
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    "Начиная с 1 апреля все общество, наконец-то, — бизнес, общественные активисты, — увидят открытый реестр НДС. Это то, чего они ждали 25 лет. Это была тайна за семью печатями. Это было последнее от остатков азаровщины, которые на этом зарабатывали и делали политическую коррупцию", — заявил президент. 

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    По словам главы государства, это должна быть прозрачная и эффективная система возмещения НДС, когда каждый сможет посмотреть реестр Государственной фискальной службы.

    "Мы не просто должны открыть этот реестр, но сделать так, чтобы очередность возмещения НДС субъектам хозяйствования была абсолютно прозрачной. Раньше подал на возмещение, раньше получил. Каждое вмешательство в реестр и электронную программу является уголовным преступлением", — сказал Порошенко.

    Президент подчеркнул, что необходимо обсудить готовность программы и не допустить возможных правонарушений в системе возмещения НДС накануне запуска реестра.

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    Как сообщалось, с 1 апреля украинцам придется отдельно платить т.н. абонплату за распределение природного газа. 

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