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22.03.201708:21
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    Курс валют НБУ: евро подорожал до 29 грн

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на среду на отметке 2900,45 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,691 гривны за 10 рублей, курс доллара - 2685,10 гривны за 100 долларов.
    Евро и доллар
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 22 марта, на уровне 2685,10 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2900,45 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,691 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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