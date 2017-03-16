Игры с санкциями закончатся еще одной большой дыркой госбюджете - Шевченко

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против ряда украинских банков, принадлежащих государству Россия. Санкции вводят на один год относительно "Сбербанка", "Проминвестбанка", "ВТБ", "БМ-Банка" и "ВиЭс Банка". В них сосредоточено 36 млрд гривен обязательств перед юридическими и физическими лицами.

Ввод санкций против российских банков прокомментировал эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Да, все эти банки убыточные, прибыли нет. Конвертация средств в капитал уже состоялась. То есть, фактически, народу подсовывают, извините, дезу под лозунгом "мы вводим санкции". Кроме того, у меня очень большой вопрос: а что вообще сдерживало в течение 3 лет непосредственно НБУ от применения каких-либо санкций? Для чего нужно было решение СНБО, других государственных органов, если у Гонтаревой есть такая возможность, и она ею более 80 раз уже пользовалась, вводя санкции против других банков, непосредственно используя целый ряд статей закона Украины о банках и банковской деятельности. А сейчас уже в ситуации, когда она полностью потеряла контроль на финансовой системой, она просто спихнула свою ответственность на СНБО, президента и других. Поэтому вся эта чехарда с санкциями закончится только одним, что, на мой взгляд, к сожалению, государственный бюджет Украины получит еще одну большую дыру", — отметил эксперт.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Украины Петр Порошенко ввел в действие своим указом, с 16 марта сроком на один год вводятся санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.