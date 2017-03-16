Медведчук: санкции против банков РФ станут ударом для Украины

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Введение санкций против структур российских госбанков станет ударом для Украины, заверил лидер общественного движения "Украинский выбор ― Право народа" Виктор Медведчук.

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"Такое решение будет против интересов Украины. Я не просто это утверждаю, я могу это доказать. "Дочки" российских банков — это украинские банки с российскими инвестициями. Это банки, которые зарегистрированы как юридические лица на Украине, которые действуют по законам Украины, которые содержат работников, являющихся гражданами Украины", — приводит в четверг слова Медведчука пресс-служба его организации.

Банки платят зарплату украинцам и отчисляют налоги в бюджет страны, отметил он.

"Здесь все регулируется Национальным банком и действующим законодательством. Санкции по отношению к банкам — это удар по экономике, банковской и финансовой системе Украины", — добавил Медведчук.

Ранее он заявлял, что из-за санкций против украинской "дочки" Сбербанка может обвалиться гривна. По словам политика, основную часть иностранных инвестиций в Украину в прошлом году составили "средства, направленные российскими банками для докапитализации своих украинских "дочек".