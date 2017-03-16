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    Экономика

    Медведчук: санкции против банков РФ станут ударом для Украины

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (125)

    (обновлено: )45472
    Медведчук подчеркнул, что российские банки платят зарплату украинцам и отчисляют налоги в бюджет страны, "санкции по отношению к банкам — это удар по экономике, банковской и финансовой системе Украины".
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Введение санкций против структур российских госбанков станет ударом для Украины, заверил лидер общественного движения "Украинский выбор ― Право народа" Виктор Медведчук.

    Адвокат Егор Штокалов
    Егор Штокалов, facebook
    Адвокат: санкций в отношении российских банков не будет

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    "Такое решение будет против интересов Украины. Я не просто это утверждаю, я могу это доказать. "Дочки" российских банков — это украинские банки с российскими инвестициями. Это банки, которые зарегистрированы как юридические лица на Украине, которые действуют по законам Украины, которые содержат работников, являющихся гражданами Украины", — приводит в четверг слова Медведчука пресс-служба его организации.

    Банки платят зарплату украинцам и отчисляют налоги в бюджет страны, отметил он.

    "Здесь все регулируется Национальным банком и действующим законодательством. Санкции по отношению к банкам — это удар по экономике, банковской и финансовой системе Украины", — добавил Медведчук.

    Ранее он заявлял, что из-за санкций против украинской "дочки" Сбербанка может обвалиться гривна. По словам политика, основную часть иностранных инвестиций в Украину в прошлом году составили "средства, направленные российскими банками для докапитализации своих украинских "дочек".

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