ЗСТ с Канадой: украинский товар в более выгодных условиях – нардеп

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой. Соответствующее решение поддержали 272 народных депутата, "против" не проголосовал ни один.

Ратификацию соглашения уже прокомментировал и президент Петр Порошенко, который заявил, что это открывает символический трансатлантический мост свободной торговли. Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что подпишет документ безотлагательно.

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ЗСТ с Канадой прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат ("Блок Петра Порошенко") Алексей Гончаренко.

"Ничего Украина, несмотря на мнение многих экспертов, от ЗСТ с Канадой терять не будет. Речь о чем: открывается рынок Канады для украинских производителей и рынок Украины для канадских производителей. Но уровень заработных плат в Украине и в Канаде совершенно не сопоставим, а значит, наши производители будут в более выгодных условиях, так как наш товар будет иметь более конкурентную цену", — считает нардеп.

Ранее высказывалось мнение, что соглашение о ЗСТ больше выгодно Канаде, чем Украине.