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10.03.201713:10
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    НБУ объявил аукцион по покупке валюты объемом до $50 млн

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    Сообщается, что на пятницу Национальный банк установил официальный курс доллара на уровне 2690,86 гривны за 100 долларов, курс евро установлен на отметке 2839,12 гривны за 100 евро.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины в пятницу проведет аукцион по покупке валюты объемом до 50 млн долларов.

    Регулятор установил официальный курс доллара на пятницу, 10 марта, на уровне 2690,86 гривны за 100 долларов.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2839,12 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,573 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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