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    Акция "Стоп российским банкам" у НБУ в Киеве

    Тема:

    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (51)

    (обновлено: )9801
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция "Стоп российским банкам" у НБУ в Киеве
    УНИАН
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция "Стоп российским банкам" у НБУ в Киеве
    УНИАН
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция "Стоп российским банкам" у НБУ в Киеве
    УНИАН
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция "Стоп российским банкам" у НБУ в Киеве
    УНИАН
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция "Стоп российским банкам" у НБУ в Киеве
    УНИАН
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция "Стоп российским банкам" у НБУ в Киеве
    УНИАН
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция "Стоп российским банкам" у НБУ в Киеве
    УНИАН
    Акция Стоп российским банкам у НБУ в Киеве
    Акция "Стоп российским банкам" у НБУ в Киеве.
    УНИАН

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    Акция "Стоп российским банкам" у НБУ в Киеве

    Представители политической партии "Национальный корпус" провели митинг возле здания Национального банка Украины, требуя запретить деятельность в Украине российских банков.

    Азов против Сбербанка в Харькове
    Корень в квадрате | Новости Харьков, youtube
    "Азов" против "Сбербанка" в Харькове

    Всего в митинге принимали участие около 200 человек. Митингующие держали в руках флаги с символикой "Национального корпуса".

    Участники акции принесли к центральному входу в здание Нацбанка гроб с манекеном, одетым в полосатую форму заключенного, к которому прикреплена табличка с именем и фамилией главы украинского Нацбанка Валерии Гонтаревой.

    Они требовали лишить российские банки лицензий на осуществление деятельности в Украине.

    Ране сообщалось, что в центре Одессы представители политической партии "Национальный корпус" облили красной краской входные двери отделения "Проминвестбанка" на улице Пушкинской, а также написали на его стенах: "Смерть российским банкам", "Гонтарева гори в аду", "Оккупанты", "Закрыть!".

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