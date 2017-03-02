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    Блокада Донбасса грозит замедлением роста ВВП до 1,5% - НБУ

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (632)

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    Продолжение торговой блокады Донбасса до конца года может ухудшить прогнозируемый показатель роста реального ВВП на 1,3 процентного пункта, предупреждают в НБУ.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Глава Национального банка Украины прогнозирует замедление роста ВВП страны в текущем году до 1,5% по сравнению с прежним прогнозом в 2,8% в случае продолжения торговой блокады Донбасса, сообщает агентство УНИАН.

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Продолжение блокады до конца года может ухудшить прогнозируемый показатель роста реального ВВП на 1,3 процентного пункта, до 1,5% на конец текущего года", — сообщает агентство со ссылкой на слова главы Нацбанка.

    Ранее Нацбанк прогнозировал рост ВВП в 2017 году на уровне 2,8%.

    В конце января группа бывших участников бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

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    Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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