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    Плотницкий: ЛНР вводит временную администрацию на украинских предприятиях

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (628)

    (обновлено: )19410
    Глава ЛНР Игорь Плотницкий поручил довести "до сведения жителей самопровозглашенной республики, что все рабочие места на предприятиях будут сохранены".
    Глава ЛНР Игорь Плотницкий. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Временная администрация вводится на всех предприятиях украинской юрисдикции на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

    Потери Украины от национализации предприятий в ЛНР и ДНР. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Потери Украины от "национализации" предприятий в ЛНР и ДНР

    Ранее власти ЛНР внесли изменения в постановление "О временных администрациях по управлению предприятиями, учреждениями, организациями на территории Луганской народной республики" от апреля 2015 года и назначили временную администрацию на трех предприятиях бизнесмена Рината Ахметова в Донбассе.

    "Мы вводим наши администрации на всех предприятиях украинской юрисдикции и переориентируем свою экономику на Россию и другие страны", — заявил Плотницкий на совещании с заместителями председателя Совета министров. Слова главы ЛНР цитирует в четверг его пресс-служба.

    Он поручил присутствующим довести до сведения жителей самопровозглашенной республики, что все рабочие места на предприятиях будут сохранены. "Кроме того, я хочу, чтобы вы обеспечили социальной защитой всех рабочих, предприятия которых перешли под юрисдикцию республики", — уточнил Плотницкий.

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    Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что из-за транспортной блокады внешнее управление в ДНР введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции. Ввести внешнее управление с 1 марта решили и власти ЛНР.

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