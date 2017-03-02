Плотницкий: ЛНР вводит временную администрацию на украинских предприятиях

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Временная администрация вводится на всех предприятиях украинской юрисдикции на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Ранее власти ЛНР внесли изменения в постановление "О временных администрациях по управлению предприятиями, учреждениями, организациями на территории Луганской народной республики" от апреля 2015 года и назначили временную администрацию на трех предприятиях бизнесмена Рината Ахметова в Донбассе.

"Мы вводим наши администрации на всех предприятиях украинской юрисдикции и переориентируем свою экономику на Россию и другие страны", — заявил Плотницкий на совещании с заместителями председателя Совета министров. Слова главы ЛНР цитирует в четверг его пресс-служба.

Он поручил присутствующим довести до сведения жителей самопровозглашенной республики, что все рабочие места на предприятиях будут сохранены. "Кроме того, я хочу, чтобы вы обеспечили социальной защитой всех рабочих, предприятия которых перешли под юрисдикцию республики", — уточнил Плотницкий.

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Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что из-за транспортной блокады внешнее управление в ДНР введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции. Ввести внешнее управление с 1 марта решили и власти ЛНР.