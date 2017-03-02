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    Украина выплатила купонный доход на $505 млн по ОВГЗ

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    Минфин сообщил, что осуществил выплату купонного дохода по 9 сериям ОВГЗ, "которые были выпущены государством в ноябре 2015 года в рамках проводимой долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом".
    Министерство финансов Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Министерство финансов осуществило выплаты купонного дохода на 505 миллионов долларов по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ) 2015 года, сообщает пресс-служба Минфина Украины в среду.

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    "Первого марта 2017 года Министерство финансов осуществило выплату купонного дохода по 9 сериям ОВГЗ, которые были выпущены государством в ноябре 2015 года в рамках проводимой долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом. Общая сумма купонного платежа по состоянию на 1 марта составляет 505,429 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.

    Украина в 2015 году провела реструктуризацию части госдолга, которая затронула ценные бумаги, выкупленные ранее коммерческими кредиторами, на 15 миллиардов долларов, из которых 3 миллиарда долларов были списаны. В рамках реструктуризации Киев выпустил новые ценные бумаги для своих кредиторов.

    В начале января текущего года сообщалось, что НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации ОВГЗ на 383 млрд грн. 

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