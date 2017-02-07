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    Экономика

    Украина в 2017 выйдет на внешние рынки заимствований - Минфин

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (334)

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    По словам главы Минфина Александра Данилюка, Украина планирует в этом году выйти на внешние рынки заимствований чтобы дать сигнал, что страна присутствует на этом рынке.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Украина планирует в 2017 году выйти на внешние рынки заимствований, но о больших суммах привлечения средств речь не идет, заявил глава Минфина Александр Данилюк.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Проект госбюджета Украины на 2017 год предусматривает осуществление государственных заимствований почти на 175 миллиардов гривен, в том числе почти 71 миллиард гривен  планируется привлечь из-за рубежа. На внутреннем рынке, соответственно, планируется занять 103,9 миллиарда гривен.

    "Мы планируем в этом году выйти на внешние рынки заимствований. Это не будет большая сумма, а скорее чтобы дать сигнал, что мы присутствуем на рынке", — сказал Данилюк на пресс-конференции в понедельник.

    Ранее Данилюк заявил, что Киев по-прежнему ожидает получения четвертого транша от МВФ в феврале. Напомним, МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте. 3 октября 2016 года МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.

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