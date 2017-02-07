Украина в 2017 выйдет на внешние рынки заимствований - Минфин

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Украина планирует в 2017 году выйти на внешние рынки заимствований, но о больших суммах привлечения средств речь не идет, заявил глава Минфина Александр Данилюк.

Проект госбюджета Украины на 2017 год предусматривает осуществление государственных заимствований почти на 175 миллиардов гривен, в том числе почти 71 миллиард гривен планируется привлечь из-за рубежа. На внутреннем рынке, соответственно, планируется занять 103,9 миллиарда гривен.

"Мы планируем в этом году выйти на внешние рынки заимствований. Это не будет большая сумма, а скорее чтобы дать сигнал, что мы присутствуем на рынке", — сказал Данилюк на пресс-конференции в понедельник.

Ранее Данилюк заявил, что Киев по-прежнему ожидает получения четвертого транша от МВФ в феврале. Напомним, МВФ принял положительное решение о выделении третьего транша Украине. Сумма третьего транша финансирования составляет 716,11 млн специальных прав заимствования (СПЗ) или около $1 млрд в эквиваленте. 3 октября 2016 года МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной. Среди основных требований Фонда — отмена спецпенсий, введение рынка сельхозземель, прослушка НАБУ, пересмотр тарифов.