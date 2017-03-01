"Нафтогаз" купит в Европе 1,1 млрд куб газа за средства Всемирного банка

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" намерен в марте текущего года закупить 1,1 миллиарда кубометров газа у европейских поставщиков на 220 миллионов евро кредита Всемирного банка, говорится в сообщении компании.

"Нафтогаз" в конце 2016 года подписал соглашение о привлечении кредитной линии под гарантию Всемирного банка на 500 миллионов долларов на закупку газа. Привлечение средств будет происходить в соответствии с кредитным договором, который будет заключен между "Нафтогазом" с Citibank и Deutsche Bank.

Сообщается, что "Нафтогазу" выделены первые пятнадцать аккредитивов в рамках кредитного договора с Citi и Deutsche Bank, гарантированного Всемирным банком.

"Аккредитивы на общую сумму более 220 миллионов евро будут использованы в течение марта этого года для закупки природного газа у европейских поставщиков, выбранных по тендерным процедурам Всемирного банка. Закупки газа предусматриваются в объеме до 1,1 миллиарда кубометров. Средства по аккредитивам поставщики будут получать от кредиторов по факту поставки газа в Украину в течение апреля", — говорится в сообщении компании.

"Нафтогаз" должен осуществить погашение кредита в течение двенадцати месяцев с момента его предоставления. В компании отметили, что остальные средства кредитной линии будут использована для закупки газа, исходя из текущей рыночной конъюнктуры.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Россия, Украина и ЕК 9 декабря прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако договориться стороны так и не смогли, так как Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".