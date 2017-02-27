Марунич: в "Нафтогазе" откровенно нечестно играют

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Требование уволить главу "Нафтогаза" выдвинули представителей парламентской коалиции из межфракционного объединения "Депутатский контроль". Среди обвинений в адрес Андрея Коболева не только провалы в работе, но и многомиллиардные убытки для государства.

Депутаты утверждают, что Коболев сознательно не захотел закупить газ в Европе во втором квартале прошлого года, когда там были самые низкие цены — от 180 долларов за кубометр. Зато позже "Нафтогаз Украины" сознательно приобрел газ на 30-40 долларов дороже — но уже в период наибольших цен.

Подробнее обвинения в адрес главы "Нафтогаза" в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Обоснованы ли претензии депутатов к деятельности главы "Нафтогаза" Андрея Коболева?

— Если формально брать именно отчетность "Нафтогаза" аудированную, то получается, что за последние два года компания стала прибыльной. Вопрос — какой ценой? Конечно же, на регулируемом рынке бизнес очень простой. Вот подняли тарифы на газ за последние три года где-то в восемь раз, а можно было еще в 28 поднять. Как вы думаете, что было бы, если бы в 28 подняли? "Нафтогаз" стал бы еще в 10 раз прибыльнее. Поэтому мне кажется, что отдельные претензии депутатов обоснованы. Но одновременно могу вам сказать, что, скорее всего, Коболева так никто и не уволит. Потому что, по имеющейся информации, он каждую неделю посещает американское посольство в Киеве и управляется оттуда, а не из Кабмина украинского или даже не из АП. Поэтому пока будет поддержка со стороны, ему будет чихать на всех депутатов: Головко и прочих Петренко и Василенко.

Зачем США поддерживать Коболева и лоббировать его интересы?

— Возможно, есть такие выгоды, о которых мы с вами не знаем. В рамках всех этих "реформ", изменения тарифов "Нафтогаза" и вообще изменения бизнеса компании одним из ключевых, наверное, аспектов было то, что это опекалось Соросом — есть такой деятель за океаном. Сейчас просто администрация в США поменялась, и, возможно, ситуация изменится. Но "Нафтогаз" был одним из ключевых субъектов, которые в том числе в себе концентрируют огромные финансовые потоки. Поэтому я могу предположить, что заинтересованность была по нескольким направлениям. Во-первых, чтобы показать некую успешность реформ: если подходить формально, то "Нафтогаз" в прошлом году показал большую чистую прибыль. Плюс, конечно же, там завязано огромное количество интересов потенциальных западных корпораций, которые могут осуществлять аутсорсинговую деятельность "Нафтогаза", начиная от аудита этой компании и закачивая участием в проектах по добыче углеводородов на территории Украины, обеспечения транзита. Это просто выгодная большая компания, которая контролирует огромные финансовые потоки внутри страны. Поэтому заинтересованность при любых властях была: при Ющенко, при Януковиче, при Порошенко. Вопрос в том, кто реально контролирует руководство "Нафтогаза". Так вот, повторюсь, это не премьер и даже, похоже, не президент.

Депутаты отмечают, что якобы "Нафтогаз" сознательно приобрел газ на 30-40 долларов дороже — в период наибольших цен. Это обоснованное обвинение?

— Это обоснованное обвинение. Об этом даже Насалик говорил, министр энергетики. А если подойти к этому вопросу глубже, то становится понятным, что у "Нафтогаза" просто не было денег купить такие объемы газа во втором квартале. Хотя при этом я, конечно, не могу не отметить, что это был просчет. Если бы покупали бы во втором квартале, то удалось бы сэкономить несколько десятков миллионов долларов точно. Но мне кажется, куда больший просчет был в другом. Поскольку не покупали российский газ на протяжении всего года, то переплатили 200 с лишним миллионов долларов за реверсный. Об этом депутаты не вспоминают. А вспомнить об этом не могут, поскольку идеологическая концепция сразу посыпется в нынешней правящей коалиции.

Есть ли в инициативе отставки Андрея Коболева политические аспекты, в эфире радиостанции прокомментировал политический эксперт Сергей Быков.

В правительстве отреагируют на требования народных депутатов инициировать отставку Андрея Кобалева?

— Это уже не первое заявление данной депутатской группы. Сейчас оно коснулось Андрея Коболева, до этого подобные заявления касались Прохоренко. Соответственно, мы можем проследить определенную заинтересованность, во всяком случае в публичной риторике группы "Депутатский контроль", в смене руководства газовой отрасли в Украине.

Кто может стоять за этими депутатами, которые требуют отставки Коболева?

— Часть представителей группы "Депутатского контроля" являются членами фракции "НФ", часть являются и внефракционными депутатами, как тот же Головко, который, в принципе, является представителем ВО "Свобода". Я считаю, что за Коболевым, безусловно, стоят транснациональные корпорации, с которыми налажена достаточно эффективная коммуникация, поскольку, опять же, вспоминая его опыт работы с PricewaterhouseCoopers, которая входит так называемую большую четверку аудиторских компаний, и соответственно, напрямую завязана на транснациональные корпорации. Депутатская группа "Депутатский контроль" как раз сейчас пытается хотя бы в публичной плоскости отстаивать национальные интересы.

Почему именно сейчас прозвучали эти обвинения?

— Это сейчас связано, скорее, с теми достаточно специфическими ситуациям в формировании так называемого нового большинства, в которое вроде бы как пытается входить «РПЛ». И, соответственно, "НФ" также необходимо отстаивать свою ключевую позицию в данном составе формальной либо неформальной коалиции и показывать свою ключевую роль в данном политическом формировании.

Кабмин принял постановление, согласно которому обязался раз в полгода пересматривать тарифы на газ для населения. Возможен ли сценарий, что эти заявления с критикой Коболева являются определенной информационной подготовкой?

— Это тоже как один из вариантов, поскольку политика — искусство возможного. Но я общался с рядом экспертов в области энергетики, они говорят, что более эффективно было бы пересматривать тарифы раз в квартал и даже более часто — относительно того, как изменяется цена на мировых рынках. И это было бы более оправдано, чтобы приводить тарифы к экономически обоснованным.

Ранее в эфире радиостанциичлен наблюдательного совет Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что "Газпром" не обязан менять тариф, как того хочет Украина.