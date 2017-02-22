Долги предприятий перед "Нафтогазом" сократились за неделю на 1,3 млрд грн

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Задолженность украинских предприятий перед компанией "Нафтогаз Украина" составляет 32,8 миллиарда гривен, за последнюю неделю долги были погашены на 3,9%, сообщила пресс-служба НАК в среду.

"Суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 32,8 миллиарда гривен", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что за последнюю неделю задолженность была погашена на 1,3 миллиарда гривен (около 48 миллионов долларов), или на 3,9% от общего долга. Это произошло за счет частичного погашения своей задолженности компанией "Киевэнерго", предприятиями теплокомунэнерго и теплоэлектростанциями.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" подписал кредитное соглашение о привлечении кредита под гарантию Всемирного банка на 500 миллионов долларов на закупку газа.