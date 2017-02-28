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    Экономика

    "Нафтогаз" планирует в марте импорт газа на уровне 40 млн кубов в сутки

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    В "Нафтогазе" отметили, что рассчитывают на накопление газа в подземных газовых хранилищах на конец отопительного сезона по меньшей мере в размере 6 миллиардов кубометров.
    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" планирует в марте импорт газа на уровне 40 миллионов кубометров в сутки, с апреля объемы закачки начнут падать, сообщил директор по развитию бизнеса компании Юрий Витренко.

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    "Посмотрим по погоде, из Словакии, приблизительно, 40 миллионов кубометров планируется (закачивать в сутки – ред.), а вот Венгрия, Польша – посмотрим, потому что эти направления "Нафтогаза" скорее вспомогательные маршруты", — сказал Витренко журналистам во вторник.

    Он заметил, что "в апреле объемы закачки газа существенно упадут".

    Витренко добавил, что "Нафтогаз" рассчитывает, что в подземных газовых хранилищах на конец отопительного сезона запасы газа будут составлять самое меньшее 6 миллиардов кубометров, "но, скорее, даже больше".

    Объем газа в ПХГ Украины на 26 февраля составил 8,364 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,26%. Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

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