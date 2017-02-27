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    Экономика

    Данилюк причислил получение траншей МВФ к национальным видам спорта

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (243)

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    По словам министра министра финансов Александра Данилюка, Украина все ближе к получению четвертого кредитного транша от МВФ, сейчас идет согласование деталей меморандума.
    Александр Данилюк. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Украине много видов национального спорта, в том числе и отслеживание траншей Международного валютного фонда (МВФ), заявил министр финансов Александр Данилюк.

    Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сказал в интервью агентству Рейтер, что Киев рассчитывает к концу месяца достичь договоренностей с МВФ о получении очередного кредитного транша. Агентство УНИАН со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что Данилюк в ближайшие дни посетит Вашингтон с целью провести переговоры с МВФ относительно выделения стране  кредита в 1 миллиард долларов. Но представитель МВФ Джерри Райс заявил журналистам, что "не может подтвердить эту информацию".

    По словам министра, Украина все ближе к получению четвертого кредитного транша от МВФ, сейчас идет согласование деталей меморандума.

    "Оно становится все ближе (приближение срока получения кредита – ред.). Мы согласовываем детали меморандума. Это очень важный документ, каждое слово имеет значение. У нас в стране много видов национального спорта, в том числе и отслеживание траншей МВФ. Но в этом вопросе день или неделя ничего не решает», — сказал министр в опубликованном в понедельник интервью информагентству "ЛИГАБизнесИнформ".

    По его словам, правительство и фонд обсуждают пути сокращения дефицита пенсионного фонда Украины, земельную реформу, механизм формирования тарифов на газ, вопрос приватизации в Украине.

    Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.

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