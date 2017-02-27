Данилюк причислил получение траншей МВФ к национальным видам спорта

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Украине много видов национального спорта, в том числе и отслеживание траншей Международного валютного фонда (МВФ), заявил министр финансов Александр Данилюк.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сказал в интервью агентству Рейтер, что Киев рассчитывает к концу месяца достичь договоренностей с МВФ о получении очередного кредитного транша. Агентство УНИАН со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что Данилюк в ближайшие дни посетит Вашингтон с целью провести переговоры с МВФ относительно выделения стране кредита в 1 миллиард долларов. Но представитель МВФ Джерри Райс заявил журналистам, что "не может подтвердить эту информацию".

По словам министра, Украина все ближе к получению четвертого кредитного транша от МВФ, сейчас идет согласование деталей меморандума.

"Оно становится все ближе (приближение срока получения кредита – ред.). Мы согласовываем детали меморандума. Это очень важный документ, каждое слово имеет значение. У нас в стране много видов национального спорта, в том числе и отслеживание траншей МВФ. Но в этом вопросе день или неделя ничего не решает», — сказал министр в опубликованном в понедельник интервью информагентству "ЛИГАБизнесИнформ".

По его словам, правительство и фонд обсуждают пути сокращения дефицита пенсионного фонда Украины, земельную реформу, механизм формирования тарифов на газ, вопрос приватизации в Украине.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.