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    Экономика

    Кабмин докапитализирует "ПриватБанк" на 9,8 млрд гривен

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (220)

    (обновлено: )6702
    В постановлении правительства говорится о решении осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа со сроком обращения до 15 лет с индексированной стоимостью и процентной ставкой дохода на уровне 6% годовых.
    Клиенты ПриватБанка у банкомата в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины принял решение продолжить докапиталлизацию ранее национализированного "ПриватБанка" на 9,8 миллиарда гривен через выпуск облигаций внутреннего государственного займа, сообщается в среду в постановлении на сайте правительства.

    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Эхо национализации "ПриватБанка". Гольдарб о "малокровии" экономики

    "Осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере до 9,8 миллиарда гривен (около 360 миллионов долларов) со сроком обращения до 15 лет с индексированной стоимостью и процентной ставкой дохода на уровне 6% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии публичного акционерного общества коммерческий банк "ПриватБанк", — говорится в постановлении.

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    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.

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