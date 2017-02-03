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    Экономика

    "ПриватБанк" отмечает прекращение оттока вкладов в гривнах

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (217)

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    Глава банка Александр Шлапак отметил, что на сегодняшний день наблюдается небольшой отток вкладов в долларах, с начала года банк потерял 95 миллионов долларов.
    Александр Шлапак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. "ПриватБанк" приостановил отток банковских вкладов, который начался после национализации финучреждения, сейчас наблюдается лишь незначительный отток долларовых вкладов, заявил глава банка Александр Шлапак.

    Доллары и гривны
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Сейчас нет оттока по вкладам в гривне", — сказал Шлапак на пресс-конференции в четверг, уточнив, что за время "турбулентности" после объявления о национализации банка было потеряно 5,2 миллиарда гривен (193 миллиона долларов) вкладов, однако по состоянию на сегодняшний день банку удалось "выровнять ситуацию в ноль".

    В то же время он добавил, что наблюдается небольшой отток вкладов в долларах, с начала года банк потерял 95 миллионов долларов.

    Кроме этого, Шлапак сообщил, что на сегодняшний день ликвидные активы банка оцениваются в 109 миллиардов гривен, что покрывает 63% обязательств банка. По его словам, убытки банка после формирования резервов составили 135 миллиардов гривен. Он также сообщил, что банк будет предпринимать меры, чтобы в дальнейшем выйти на прибыльную деятельность.

    Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "ПриватБанка" — крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Министр финансов Александр Данилюк заяви, что государство, вероятно, может продать банк через 6-9 месяцев.

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