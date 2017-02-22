Экспорт украинских товаров в ЕС в 2016 году вырос на 3,7%

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Украинский экспорт в Европейский Союз в 2016 году вырос на 3,7%, сообщается на сайте представительства ЕС.

"ЕС сейчас является крупнейшим торговым партнером Украины, обеспечив 37,1% украинского экспорта в 2016 году. Учитывая импорт, торговый оборот между Украиной и ЕС в 2016 году вырос на 8,1%", — говорится в сообщении.

При этом в представительстве отметили, что более активный рост будет наблюдаться с ходом имплементации Соглашения об ассоциации в течение следующих 7 лет.

"Украинский экспорт выиграет от гармонизации законодательства и технических стандартов с ЕС. Глубокая интеграция в сфере законодательства о продовольственной и потребительской безопасности, а также в сфере технических стандартов промышленного и сельскохозяйственного производства откроет рынок ЕС намного больше, чем снижение таможенных тарифов", — подчеркнули в представительстве.

Как сообщалось ранее, Украина более чем на треть сократила экспорт товаров в Казахстан, Туркменистан и Киргизию из-за ведения Россией ограничений транзита украинских товаров по своей территории.