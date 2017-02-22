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    Экономика

    Экспорт украинских товаров в ЕС в 2016 году вырос на 3,7%

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    В представительстве ЕС отметили, что Евросоюз сейчас является крупнейшим торговым партнером Украины, обеспечив 37,1% украинского экспорта в 2016 году. Торговый оборот между Украиной и ЕС в 2016 году вырос на 8,1%.
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Украинский экспорт в Европейский Союз в 2016 году вырос на 3,7%, сообщается на сайте представительства ЕС.

    Владимир Гройсман и Жан-Клод Юнкер в Брюсселе
    Volodymyr Groysman/Facebook
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    "ЕС сейчас является крупнейшим торговым партнером Украины, обеспечив 37,1% украинского экспорта в 2016 году. Учитывая импорт, торговый оборот между Украиной и ЕС в 2016 году вырос на 8,1%", — говорится в сообщении.

    При этом в представительстве отметили, что более активный рост будет наблюдаться с ходом имплементации Соглашения об ассоциации в течение следующих 7 лет.

    "Украинский экспорт выиграет от гармонизации законодательства и технических стандартов с ЕС. Глубокая интеграция в сфере законодательства о продовольственной и потребительской безопасности, а также в сфере технических стандартов промышленного и сельскохозяйственного производства откроет рынок ЕС намного больше, чем снижение таможенных тарифов", — подчеркнули в представительстве.

    Как сообщалось ранее, Украина более чем на треть сократила экспорт товаров в Казахстан, Туркменистан и Киргизию из-за ведения Россией ограничений транзита украинских товаров по своей территории.

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