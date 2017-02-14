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    Экспорт Украины в Центральную Азию из-за ограничения РФ транзита упал на треть

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    По словам торгового представителя Наталии Микольской, экспорт украинских товаров в Казахстан сократился на 43%, в Туркменистан – на 36%, в Кыргызстан – на 46%.
    Наталья Микольская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Украина более чем на треть сократила экспорт товаров в Казахстан, Туркменистан и Киргизию из-за ведения Россией ограничений транзита украинских товаров по своей территории, сообщила торговый представитель Украины Наталия Микольская.

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    REUTERS Suzanne Plunkett
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    "Наш экспорт в третьи страны, если мы посмотрим на статистику до введения этих ограничений – РФ начала их вводить с 1 января 2016 года и усложнила, фактически полностью запретила наш транзит по своей территории 1 июля 2016 года, – сократился в Казахстан на 43%, в Туркменистан – на 36%, в Кыргызстан – на 46%", — сказала Микольская во вторник в интервью "Пятому каналу".

    С 1 января 2016 года правительство РФ ввело эмбарго на ввоз украинских товаров, а также ограничения на транзит через свою территорию. Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом.

    Согласно утвержденному порядку, грузовые перевозки с Украины в Казахстан через РФ должны осуществляться только через установленные пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС.

    При этом указом президента РФ от 1 июля транзитные ограничения были ужесточены. В частности, был введен запрет на транзитные перевозки с Украины в Казахстан и Киргизию товаров, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в "санкционный" перечень.

    Украина 9 февраля направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) требование сформировать панель арбитров по вопросу ограничения транзита по территории России в третьи страны.

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