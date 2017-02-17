Рудяков: украинская дипломатия не готова к новой позиции ЕС по Донбассу

КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина. Урегулирование кризиса в Украине зашло в тупик, ответственность лежит как на ополченцах Донбасса, так и на Киеве, считает министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.

Заявление Эйро на круглом столе в РИА Новости Украина прокомментировал политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Оно (заявление) демонстрирует изменение позиции Франции и, возможно, Германии. Есть основания полагать, что Франция и Германия готовы предложить не только дорожную карту выполнения минских соглашений, но и новый подход к оценке событий в Донбассе. Если раньше мы были жертвой, во всем правы, честны и непорочны, а теперь часть ответственности возлагается и на Киев, и к этому надо быть готовыми. А наша дипломатия, видимо, к этому не готова", – сказал эксперт.

Он продолжил, что сейчас президент Порошенко поехал в Мюнхен, затем – на заседание Совета безопасности 21 февраля в Нью-Йорке "и дальше, очевидно, на эту министерскую встречу в "Нормандском формате" мы едем с абсолютно бескомпромиссной, не предполагающей компромисса позицией, которая сейчас особенно уязвима".

"Уязвима, потому что нам будет предложена несколько измененная концепция того, что происходит у нас и что будет необходимо делать в частности для реализации минских соглашений, а в первую очередь для разведения сторон в Донбассе", – подытожил Рудяков.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не ожидает прорыва от встречи глав МИД в "нормандском формате", которая состоится 18 февраля в Мюнхене.

С 17 по 19 февраля пройдет Мюнхенская конференция по безопасности. На субботу запланирована встреча глав МИД в "нормандском формате".