Кабмин урежет список товаров, пропускаемых в ЛДНР

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что список товаров, разрешенных к перевозке через линию разграничения в Донбассе, будет пересмотрен и сокращен.

"Вчера (в среду) на совещании у меня в администрации принимал участие премьер-министр Украины, и мы договорились еще раз пересмотреть и ограничить список товаров, которые разрешается перевозить через линию столкновения. Силовые структуры получили поручение по усилению борьбы с контрабандой, и к контролю (за торговлей — ред.) не просто возможно, но и очень желательно привлечение народных депутатов и общественности", — заявил Порошенко в ходе выступления на торжественном собрании, посвященном дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокада торговли с Донбассом приведет к потере страной до 2 миллиардов долларов валютной выручки, что скажется на курсе гривны.

Правительство Украины в среду на внеочередном заседании приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике на месяц в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Согласно решению правительства, в случае необходимости будут применяться веерные отключения. Дефицит антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

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Ранее власти заявили об угрозе работе теплоэлектростанций, так как из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в Украину не поставляется антрацитовый уголь. По данным премьера Владимира Гройсмана, 9 миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса. Также Гройсман назвал блокаду поставок угля из Донбасса в разгар отопительного сезона недопустимой и призвал "разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом".