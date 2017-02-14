До конца отопительного сезона Украине не хватает 2,5 млн тонн угля - эксперт

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КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Сколько Украине нужно угля для нормального прохождения текущего отопительного сезона, рассказала энергетический эксперт Мария Яковлева в эфире радиостанции Голос Столицы.

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"Украина в сутки в нормальном режиме потребляет где-то около 30-35 тысяч тонн, то есть мы понимаем, что в месяц мы потребляем около миллиона тонн и у нас осталось до конца отопительного сезона 2 месяца, то есть нам нужно 2-2,5 миллиона тонн. Часть определенную, я думаю, можно было бы собрать абсолютно спокойно. Но мы сегодня себя самостоятельно довели до такого кризиса", — считает эксперт.

Ранее вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что Кабинет министров не стал вводить чрезвычайное положение в энергетике. По его словам, процесс антикризисных мер уже запущен.