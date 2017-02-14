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    Энергокомпания: жители ЛНР задолжали за свет за 2 года $73 млн

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    В компании сообщили, что ЛНР ежемесячно получает украинскую электроэнергию на сумму почти 300 миллионов гривен (около 11 миллионов долларов), при этом оплата с неподконтрольной территории не поступает.
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    RIA News Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Жители самопровозглашенной ЛНР задолжали более 73,6 миллиона долларов за электроэнергию за два года, сообщила компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО).

    Михаил Павлив, политический эксперт
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Владельцем ЛЭО является бизнесмен Константин Григоришин, в прошлом году сменивший российское гражданство на украинское. Компания — монополист на рынке поставки электричества в Луганской области. Кабмин Украины своим решением летом 2015 года обязал ЛЭО поставлять электроэнергию в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).

    "Так называемая ЛНР ежемесячно получает украинскую электроэнергию на сумму почти 300 миллионов гривен (около 11 миллионов долларов), при этом оплата с неподконтрольной территории не поступает. Это продолжается уже более двух лет, и за это время долг абонентов перед Луганским энергетическим объединением достиг более 2 миллиардов гривен (около 73,6 миллиона долларов)", — сообщается во вторник на сайте компании.

    Согласно сообщению, из-за отсутствия средств на счетах Луганское энергетическое объединение уже ввело трехдневную рабочую неделю, столкнулось с невозможностью закупки топлива для обеспечения оперативно-выездных бригад, с отсутствием расходных материалов для проведения текущих ремонтов на линиях электропередачи.

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