Энергокомпания: жители ЛНР задолжали за свет за 2 года $73 млн

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Жители самопровозглашенной ЛНР задолжали более 73,6 миллиона долларов за электроэнергию за два года, сообщила компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО).

Владельцем ЛЭО является бизнесмен Константин Григоришин, в прошлом году сменивший российское гражданство на украинское. Компания — монополист на рынке поставки электричества в Луганской области. Кабмин Украины своим решением летом 2015 года обязал ЛЭО поставлять электроэнергию в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).

"Так называемая ЛНР ежемесячно получает украинскую электроэнергию на сумму почти 300 миллионов гривен (около 11 миллионов долларов), при этом оплата с неподконтрольной территории не поступает. Это продолжается уже более двух лет, и за это время долг абонентов перед Луганским энергетическим объединением достиг более 2 миллиардов гривен (около 73,6 миллиона долларов)", — сообщается во вторник на сайте компании.

Согласно сообщению, из-за отсутствия средств на счетах Луганское энергетическое объединение уже ввело трехдневную рабочую неделю, столкнулось с невозможностью закупки топлива для обеспечения оперативно-выездных бригад, с отсутствием расходных материалов для проведения текущих ремонтов на линиях электропередачи.