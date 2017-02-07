Украине достаточно газа для прохождения зимы - Минэнерго

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Украине достаточно газа для прохождения отопительного сезона: в подземных газохранилищах есть около 9,5 миллиарда кубов газа, ежесуточное потребление — около 150 миллионов кубов, сообщил глава Минэнерго страны Игорь Насалик.

"На сегодняшний день запасы газа газа в газохранилищах составляют около 9,5 миллиарда кубометров, прогноз который мы делали — это в среднем потребление при минусовых температурах до 200 миллионов кубометров в сутки. Сегодня Украина потребляет в среднем 150 миллионов кубометров", — сказал Насалик.

Он добавил, что за прошлый год тепловая генерация сэкономила 1,3 миллиарда кубометров газа, заменив его углем. По его словам, сегодня Украина "может полностью обойтись без российского газа".

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

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Россия, Украина и ЕК 9 декабря прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубометров газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако договориться стороны так и не смогли, так как Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".