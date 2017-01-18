В Украине нет необходимости менять пенсионный возраст - Рева

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. На данный момент нет необходимости менять пенсионный возраст в Украине, поскольку в стране достаточно других внутренних резервов для обеспечения пенсионеров, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу ведомства Андрея Реву.

"Пенсионный возраст необходимо оставить таким, какой он есть. Позиция правительства в том, что сегодня мы не видим оснований для повышения возраста. Это в Европе, где плательщиков единого соцвзноса становится меньше, это (повышение возраста — ред), надо полагать, выход", — приводит пресс-служба слова Ревы.

По его словам, в Украине достаточно внутренних резервов, поскольку из работающих граждан только половина платит Единый социальный взнос (ЕСВ).

"Нам необходимо стимулировать уплату этого налога (ЕСВ — ред.) в Пенсионный фонд. И главное, чтобы они (налогоплательщики — ред.) поняли, что, не выплачивая налоги сегодня, завтра они не получат права претендовать на пенсию для себя", — добавил министр.

Как подчеркнул Рева, повышение пенсионного возраста сейчас будет означать своего рода наказание для работников, честно плативших пенсионные взносы.

Также Рева напомнил, что на сегодняшний день пенсионный возраст в Украине для мужчин составляет 60 лет. Женщины будут выходить на пенсию в 60 лет не раньше 1 января 2021 года. По его словам, сейчас на пенсию могут претендовать женщины 58 с половиной лет.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с объемом доходов в 284 миллиарда гривен и с дефицитом около 142 миллиардов гривен.