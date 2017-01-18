Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины в среду на утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с объемом доходов в 284 миллиарда гривен (около 10,2 миллиарда долларов) и с дефицитом около 142 млрд грн.

"В общем бюджет Пенсионного фонда Украины у нас вырос в сравнении с 2016 годом, был 257 миллиардов, до 284 миллиардов (в 2017 году — ред). При этом объем дотаций, который мы из государственного бюджета направляем в Пенсионный фонд, снижается со 145 миллиардов до 141,5 миллиарда", — заявил Рева в ходе заседания правительства.

Напомним, одним из ключевых вопросов заседания членов правительства в среду — проект постановления Кабина "Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2017 год", который представит министр соцполитики Александр Рева.

Также Рева доложит о внесении изменения в пункт 1 Порядка начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за некоторые категории застрахованных лиц.

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О планах организации выполнения законов Украины и указов Президента Украины расскажет министр Кабинета министров Александр Саенко.

Детальней ознакомиться с повесткой дня заседания правительства 18 января можно здесь.

Ранее сообщалось, что дефицит средств в Пенсионном фонде составляет около 150 млрд грн в год.