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    Аналитика и комментарии

    Так почем стаж для народа? Соцсети о пенсионных новостях

    (обновлено: )28850
    Многое в этом мире продается и покупается. Главное - знать цену. На днях украинцы узнали расценки Минсоцполитики на пенсионный стаж для сограждан. Пришлась ли по душе жителям Украины такая инициатива? Что пишут они о ней в соцсетях?
    Пенсионерка
    RIA News Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Пенсионные реформы могут быть разными. Не исключено, что очень скоро украинцы смогут "докупить" недостающие для получения пенсии годы трудового стажа. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева. Стоимость одного месяца составит около 704 гривен, а, стало быть, 15 лет стажа обойдется примерно в 130 тыс. гривен. К такой категории граждан Минсоцполитики относит в частности и тех, кто работает за рубежом.

    Однако слова министра не оставили равнодушными и местных работающих, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях. Большинство восприняло инициативу скептически, кое-кто даже враждебно.

    Однако есть среди украинцев и особые мнения: "Ок, человек не доработал два года до пенсии, прошло много лет, у него есть средства, от детей, от сбережений, почему ему не докупить стаж, а не фальсифицировать документы и не давать взяток?".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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