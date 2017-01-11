Почти 20% всех работающих в Украине попадают в категорию бедных - Рева

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Только 56,2% трудоспособного населения Украины имеют работу, почти 20% из них попадают в категорию бедных, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Уровень занятости на сегодня составляет 56,2% от количества трудоспособного населения в Украине, из 26 миллионов трудоспособных людей в возрасте от 15 до 70 лет у нас на сегодня заняты немного больше 16 миллионов человек", — сообщил Рева в среду на заседании правительства. Для сравнения он привел пример с занятостью населения в Польше, где, по его словам, при аналогичных с Украиной демографических показателях заняты 22 миллиона человек.

Рева считает, что государственная политика в сфере занятости предыдущих украинских властей не решала системные проблемы на рынке труда. На сегодня, по данным министра, на рынке труда Украины существует дефицит достойных рабочих мест, а уровень занятости населения даже в условиях экономического роста в предыдущие периоды обеспечивался за счет рабочих мест невысокого качества. Он отметил, что количество занятых работников в промышленности в 2015 году составляло только 2,6 миллиона человек или 14,8% занятого населения, что является недопустимо низким показателем. При этом почти 20% работающих в Украине попадают в категорию бедных, подчеркнул он.

Министр добавил, что такое состояние рынка труда в стране обусловливает масштабную трудовую миграцию населения за границу, в частности, люди едут в поисках работы в страны ЕС и Россию.

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При этом Рева анонсировал изменение принципов госполитики в сфере занятости. По его словам, ключевыми задачами на 2017 год для правительства являются принятие парламентом трудового кодекса, внесение изменений в закон о занятости населения с целью внедрения новых механизмов активизации безработных к поиску работы. Также правительство будет продвигать реформу службы занятости, акцент работы которой планируется перенести с выплаты пособий по безработице к стимулированию безработных к скорейшему возвращению к труду.