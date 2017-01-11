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Первое заседание Кабмина в 2017 году

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Предыдущее заседание Кабмина состоялось 28 декабря 2016 года. Тогда правительство, в частности, приняло решение реструктуризировать долг Одесского припортового завода перед НАК "Нафтогаз Украины".
Канал на Youtube Кабинета министров Украины

Кабинет министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом в среду, 11 января, проводит первое в 2017 году заседание, сообщает пресс-служба правительства.

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В повестке дня указывается, что в ходе заседания будут рассмотрены кадровые вопросы, а также министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак отчитается о проведении служебного расследования относительно действий председателя Госэкоинспекции Андрея Заики.

Все вопросы повестки дня первого заседания в наступившем году доступны здесь.

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