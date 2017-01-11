Первое заседание Кабмина в 2017 году

Кабинет министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом в среду, 11 января, проводит первое в 2017 году заседание, сообщает пресс-служба правительства.

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В повестке дня указывается, что в ходе заседания будут рассмотрены кадровые вопросы, а также министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак отчитается о проведении служебного расследования относительно действий председателя Госэкоинспекции Андрея Заики.

Все вопросы повестки дня первого заседания в наступившем году доступны здесь.