Биография Франсуа Озона, отмечающего 50-летие. Справка

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Французский кинорежиссер Франсуа Озон отмечает в среду 50-летие. Ниже приводится биографическая справка.

Французский кинорежиссер Франсуа Озон (François Ozon) родился 15 ноября 1967 года в Париже.

Получив диплом киношколы в Сорбонне, в 1990 году он поступил на постановочный факультет FEMIS (Институт кинематографии). В годы учебы снимал короткометражные фильмы, многие из которых демонстрировались на международных кинофестивалях.

В 1995 году Озон начал сотрудничать с кинокомпанией Fidélité Productions, снял документальный фильм о политике Лионеле Жоспене, будущем премьер-министре Франции (1997-2002), для его предвыборной кампании.

Короткометражный фильм "Маленькая смерть" (Petite mort, 1995) обозначил переход от ученичества к большому кино.

В 1996 году короткометражный фильм Озона "Летнее платье" (Une robe d'été) получил приз "Леопард будущего" на Международном кинофестивале в Локарно.

Известность к режиссеру пришла в 1998 году после показа на Каннском кинофестивале первого полнометражного фильма – полуфантастической комедии о жизни французской семьи "Крысятник" (Sitcom).

В 1999 году на экраны вышел триллер Озона "Криминальные любовники" (Les amants criminels), который вобрал в себя отличительные черты творчества режиссера: черный юмор и интерес к постмодернистским изыскам.

В том же 1999 году был выпущен еще один фильм Озона "Капли дождя на раскаленных скалах" (Gouttes d'eau sur pierres brulantes, 1999) по пьесе немецкого режиссера и сценариста Райнера Вернера Фасбиндера. Фильм получил специальный приз Teddy Берлинского кинофестиваля и был тепло встречен европейскими кинокритиками. Озон был признан одним из многообещающих молодых европейских режиссеров.

В 2000 году на Венецианском кинофестивале был показан фильм Озона "Под песком" (Sous le sable), который был номинирован на национальную премию "Сезар".

Читайте также: Каннский кинофестиваль 2017: много сложностей и сюрпризов

Фильм "8 женщин" (8 femmes, 2002) с участием звезд французского кинематографа Катрин Денев, Изабель Юппер, Фанни Ардан соединил воедино детектив, комедию и ретро-мюзикл. Фильм завоевал премию Берлинского кинофестиваля "Серебряный медведь" за лучшую актерскую игру.

В 2003 году был выпущен фильм "Бассейн" (Swimming pool), раскрывающий секреты трудной работы над написанием романа или сценария, который стал первым англоязычным фильмом режиссера.

Затем последовали фильмы "5x2" (2004),"Время прощания" (Temps qui reste, 2005), "Ангел" (Angel, 2007), "Рики" (Ricky, 2009), "Убежище" (Le refuge, 2009), "Отчаянная домохозяйка" (Potiche, 2010).

В 2012-2016 годах Озон снял киноленты "В доме" (Dans la maison, 2012), "Молода и прекрасна" (Jeune et jolie, 2013), "Новая подружка" (Une nouvelle amie, 2014), "Франц" (Frantz, 2016).

Его новый фильм "Двуличный любовник" (Amant double, 2017) участвовал в основном конкурсе Каннского фестиваля.

Творчество режиссера было отмечено призами Берлинского международного фестиваля (2000, 2002), Международного кинофестиваля в Бангкоке (2003), Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне (2009, 2012 – дважды, 2013, 2014), Международного кинофестиваля в Торонто (2012), а также французской премией "Люмьер" (2003), премией Европейской киноакадемии (2013) и другими.