Каннский кинофестиваль 2017: много сложностей и сюрпризов

Тамара Ходова — Канн, для РИА Новости Украина

В юбилейный 70-й год киносмотра набережная Круазетт и Дворец фестивалей, где в ближайшие две недели будет сосредоточена жизнь всей мировой киноиндустрии, окрасились в красный цвет. Плакат фестиваля украшает фотография живой легенды итальянского кино — Клаудии Кардинале. На фото беспечная и прекрасная своей юной красотой, еще никому неизвестная актриса запечатлена в прыжке. От глаз общественности не укрылось, что изображение казалось бы безупречной Кардинале для плаката было отретушировано, после чего ее фигура уменьшилась на несколько размеров.

От скандала фестиваль спасло заступничество самой актрисы. Кардинале заявила, что ретушь предала ее фигуре легкость и прозрачность и превратила ее в сказочную героиню. Близлежащие к Дворцу дома украшает гигантская реклама фильма корейца Пон Чжун-Хо "Окча" с Джейком Джиленхолом и Тильдой Суинтон. В прошлом году его место занимал фильм немки Марин Адэ "Тони Эрдманн", которая в юбилейный год киносмотра будет судить картины основного конкурса, пишет РИА Новости.

REUTERS Stephane Mahe Подготовка к юбилейному 70 Каннскому фестивалю

Объявлять программу фестиваля его программный директор Тьерри Фремо начал с фильма российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который рассказывает про семейную пару, тяжело переживающую развод. Звягинцев в своей новой картине исследует поступки и мотивы поведения героев в привычных для зрителя бытовых обстоятельствах.

Фремо пожаловался журналистам, что в этом году программа составлялась очень тяжело и формировалась до последнего момента, так как многие проекты были отправлены либо поздно, либо недоделанными. То же произошло и с фильмом Звягинцева, чьи съемки подпортила капризная московская погода. Режиссер впервые принялся за монтаж картины еще до окончания съемок и едва успел отправить ее на конкурс. Учитывая то, что Звягинцев еще ни разу не уходил из Канн без награды, его шансы велики и в этом году.

Во второй по значимости программе Канн "Особый взгляд" будет участвовать российский проект — фильм "Теснота" режиссера Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова. Действие картины происходит в 1998 году в Нальчике. В еврейской семье происходит беда — младший сын и невестка исчезают, а на следующий день за них просят выкуп, который их родные не в силе заплатить.

Программа "Особый взгляд" была учреждена в Канне в 1976 году. В нее отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. В свое время ее лауреатами стали такие режиссеры, как таец Апичатпонг Вирасетакул, колумбиец Родриго Гарсиа, румын Кристи Пую, южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.

В целом, по мнению кинокритиков, конкурсная программа получилась довольно сложной и эстетически выдержанной. При этом большинство представленных режиссеров уже посещали Лазурный берег со своими картинами. Так, американец Тодд Хейнс, приезжавший в позапрошлом году с драмой "Кэрол" представит ленту "Пораженный" с Мишель Уильямс и Джулианой Мур.

Француз Франсуа Озон в картине "Двуличный любовник" расскажет про депрессивную девушку Хлое, которая заводит роман со своим психотерапевтом. Еще один оскароносный режиссер Михаэль Ханеке поборется за Пальмовую ветвь с очередной драмой "Счастливый конец" с Изабель Юппер, Тоби Джонсом и Матье Кассовицем, чьи герои столкнутся с европейским миграционным кризисом. Жак Дуайон, приезжавший в Канн в далеком 1979 году, представит биографическую картину про другого великого француза скульптора Огюста Родена.

София Коппола после долгого перерыва представит ремейк на картину 1971 года с Клинтом Иствудом о солдате северян, которого после ранения подбирают девушки из женского пансиона конфедератов, в фильме снялись Колин Фарелл, Кирстен Данст, Николь Кидман и Эль Фаннинг.

Кидман на пару с Фареллом появится в еще одной ленте основного конкурса, "Убийстве священного оленя" грека Йоргаса Лантимоса, забравшего приз жюри Канн в 2015 году за свою картину "Лобстер". В этом году на фестивале не будет студийных проектов, однако в конкурс попали сразу два фильма телеканала Netflix - "Истории семьи Майровиц" короля мамблкора Ноа Баумбака с Адамом Сэндлером, Эммой Томпсон и Беном Стиллером и "Окча" эксцентричного корейца Пон Джун-Хо с Тильдой Суинтон и Джейком Джиленхолом.

Любопытные премьеры пройдут и вне конкурса. Так, в честь 70-летия фестиваля покажут две серии третьего сезона легендарного сериала "Твин Пикс" Дэвида Линча, продолжение которого фанаты ждали несколько десятилетий, а также второй сезон сериала "Вершина озера" Джейн Кэмпион, где тоже появится Николь Кидман. Любопытным будет и премьера VR-инсталляции оскароносного Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Плоть и песок", в Канне покажут фрагмент проекта прежде, чем отправить по музеям.

На юбилейном Каннском фестивале десять лет назад один из главных испанских режиссеров современности Педро Альмодовар украшал собою постер киносмотра. В этом году, уже на 70-м фестивале, он украсит жюри основного конкурса. Фильмы знаменитого испанца целых пять раз попадали в программу фестиваля. Золотую Пальмовую ветвь он получил в 1999 году за фильм "Все о моей матери", также в 2004 году его "Дурное воспитание" открывал фестиваль.

В жюри под председательством Альмодовара вошла немецкий режиссер Марен Аде, которая ярко дебютировала на фестивале в прошлом году с трагикомедией "Тони Эрдманн", китайская актриса и продюсер Фань Бинбин, французская актриса и сценарист Агнес Жауи, получившая награду фестиваля за фильм "Посмотри на меня", французский композитор Габриель Йаред, писавший музыку к фильмам Жана-Люка Годара и Энтони Мингеллы, итальянский режиссер Паоло Соррентино, который получил Оскар за "Великую красоту" в 2014 году и недавно представил свой сериал с Джудом Лоу "Молодой папа".

Также в жюри вошел корейский режиссер Пак Чжун-Хо, не раз участвовавший в фестивале. От США в жюри будут присутствовать актриса Джессика Честейн и актер Уилл Смит, который в последнее время все чаще выступает в роли продюсера.

Возглавлять жюри второго по значимости конкурса Канн "Особый взгляд" будет актриса Ума Турман. Она дебютировала на фестивале в 1994 году в фильме "Криминальное чтиво", со скандалом получившим Пальмовую ветвь. Председателем жюри Cinéfondation и жюри короткого метра стал любимец Канн, румынский режиссер Кристиан Мунджиу, за десять лет получивший целый три награды киносмотра.