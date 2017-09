Биография Стивена Кинга, отмечающего 70-летие. Справка

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Знаменитый американский писатель Стивен Кинг отмечает в четверг 70-летие.

Ниже приводится биографическая справка.

Американский писатель Стивен Эдвин Кинг (Stephen Edwin King) родился 21 сентября 1947 года в городе Портленд, штат Мэн, США.

Он был вторым сыном в семье Дональда Кинга и Нелли Рут Пиллсбери. После ухода из семьи отца, Стивена и его старшего брата Дэвида воспитывала мать. Когда Стивену было 11 лет, они переехали в город Дархэм в штате Мэн.

Учился в местной гимназии, затем в школе Lisbon Falls High School, которую окончил в 1966 году.

В 1970 году Кинг получил степень бакалавра по английскому языку Университета штата Мэн.

Маленькие рассказы Стивен Кинг начал писать еще в начале 1950-х годов, первый из них назывался "Мистер Хитрый Кролик".

В январе 1959 года вместе со старшим братом издавал собственную местную городскую газету под названием "Листок Дэйва" (Dave's Rag), где Стивен писал рецензии на телешоу и фильмы, а также короткие рассказы.

В 1960 году он с другом Крисом Чесли опубликовал несколько коротких рассказов в самодельном сборнике "Люди, места и вещи", позже вышла вторая книга "Звездные захватчики".

После окончания университета Стивен Кинг работал в прачечной, получал небольшие гонорары за публикации рассказов в журналах. Осенью 1971 года начал работать учителем английского языка в школе города Хэмпден штата Мэн.

Писательская карьера Кинга началась с публикации романа "Кэрри" (Carrie, 1974), черновик которого его жена нашла в мусорной корзине и настояла, чтобы он дописал книгу. Роман был экранизирован в 1976 и 2013 годах.

Гонорар за первое произведение позволил Кингу оставить работу в школе и посвятить свою жизнь литературе.

Его роман "Участь Салема" ("Жребий" / Salem"s Lot) о нашествии вампиров, уничтоживших население городка в штате Мэн, определил приоритет Кинга в литературе "ужасов". В 1979 году режиссером Тоубом Хупером по роману был снят фильм.

Затем вышли романы "Сияние" (The Shining, 1977), "Противостояние" (The Stand, 1978), "Мертвая зона" (The Dead Zone, 1979), "Оно" (It, 1986) и другие.

Восемь романов Кинг опубликовал под псевдонимом Ричард Бэкман, последний из них "Блейз" (Blaze) вышел в 2007 году. Лучшим из них считается "Худеющий" (Thinner, 1984).

В 1982 году была выпущена книга "Стрелок" (The Gunslinger) – первый роман из цикла "Темная Башня", восьмой том под названием "Ветер сквозь замочную скважину" (The Wind Through the Keyhole) вышел в 2012 году.

К началу 1990-х годов в мире было продано более 100 миллионов экземпляров книг Стивена Кинга, его имя стало синонимом жанра хоррор.

В 1996 году в течение шести месяцев отдельными выпусками была опубликована книга "Зеленая миля" (The Green Mile).

В 1999 году Кинг дал толчок электронным публикациям – его книга "Верхом на пуле" (Riding the Bullet) стала первым массовым электронным изданием.

В июне 1999 года писателя сбила машина, он получил серьезные травмы. Это происшествие впоследствии Кинг описал в своих мемуарах "Как писать книги" (On Writing) и в седьмой части "Темной Башни". Кинг также принял участие в создании мини-телесериала "Королевский госпиталь" (Kingdom Hospital, 2004), в котором фигурирует похожее событие.

В 2009 году Стивен Кинг опубликовал роман "Под куполом" (Under the Dome), в 2011 году вышел его роман "11/22/63", в 2013 году – "Страна радости" (Joyland) и "Доктор Сон" (Doctor Sleep) – продолжение "Сияния", в 2014 году – "Возрождение" (Revival).

Стивен Кинг написал сборники рассказов и повестей "Ночная смена" (Night Shift, 1978), "Ночные кошмары и фантастические видения" (Nightmares & Dreamscapes, 1993), "Сердце в Атлантиде" (Hearts in Atlantis, 1999), "После заката" (Just After Sunset, 2008), "Лавка дурных снов" (The Bazaar of Bad Dreams, 2015) и др.

Всего Стивен Кинг написал более 50 романов и 200 рассказов в жанре хоррор. По произведениям Кинга сняты десятки фильмов, включая такие шедевры как "Кэрри" (Carrie, 1976) Брайана де Пальмы, "Сияние" (The Shining, 1980) Стэнли Кубрика, "Побег из Шоушенка" (The Shawshank Redemption, 1994) и "Зеленая миля" (The Green Mile, 1999) Фрэнка Дарабонта. Летом 2017 года вышел в прокат триллер "Темная башня" (The Dark Tower) с Мэттью Макконахи и Идрисом Эльбой по мотивам одноименного цикла книг Кинга. В сентябре 2017 года на большие экраны вышел фильм ужасов Андреса Мускетти "Оно" (It) по одноименной книге Стивена Кинга.

Как режиссер Стивен Кинг дебютировал в фильме "Максимальное ускорение" (Maximum Overdrive, 1986), который он снял по своему рассказу "Грузовики".

Творчество писателя было отмечено различными наградами. В 2003 году он был удостоен медали "За выдающийся вклад в американскую литературу", в 2014 году – Национальной медали США в области искусств.

Стивен Кинг с 1971 года женат. Его супруга Табита Кинг – писательница, автор нескольких книг. В семье трое детей – дочь Наоми Рэйчел (1970 года рождения), сыновья Джозеф Хиллстром (1972 года рождения) и Оуэн Филлип (1977 года рождения).

Сыновья пошли по стопам родителей и выбрали своим поприщем литературу. Джозеф известен как автор бестселлера NOS4A2, а Оуэн – комедийного романа Double Feature.