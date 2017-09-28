Биография основателя журнала Playboy Хефнера. Справка

КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни, сообщается в официальном Twitter журнала.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28 сентября 2017 г.

​Представитель Playboy Enterprises в заявлении журналу People подтвердил кончину Хефнера. "Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких", — говорится в заявлении.

Ниже приводится биографическая справка о Хефнере.

Charley Gallay / AFP Хью Хефнер

Американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy, а также основатель компании Playboy Enterprises Хью Марстон Хефнер (Hugh Marston Hefner) родился 9 апреля 1926 года в Чикаго в консервативной протестантской семье. Мать — Грейс Каролайн Свансон, отец — Глен Лусиус Хефнер.

Окончил школу в Чикаго. В школьные годы Хефнер организовал газету, много писал, рисовал карикатуры и был президентом студенческого совета.

В январе 1944 года пошел в армию, воевал в последние месяцы Второй мировой войны. Параллельно рисовал карикатуры для армейских газет.

В январе 1946 году уволился со службы. Летом того же года поступил в Чикагский художественный институт. Осенью поступил на психологический факультет Университета Иллинойса в Урбане-Шампэйн, где проучился два с половиной года и получил степень бакалавра. Рисовал карикатуры для студенческой газеты Университета Иллинойса и подрабатывал редактором журнала Shaft, где ввел постоянную рубрику "Студентка месяца".

В июне 1949 года опубликовал книгу с карикатурами о Чикаго That Toddlin' Town. В том же году Хефнер работал помощником начальника отдела кадров в компании Chicago Carto.

В 1950 году работал в рекламном отделе компании Carson Pirie Scott.

В январе 1951 года Хефнер поступил в рекламный отдел журнала Esquire, но вскоре уволился из-за отказа в повышении зарплаты. В том же году Хефнер с коллегой из журнала Esquire попробовал издавать собственный журнал в Чикаго, но они не смогли привлечь достаточно капитала.

В 1952 году Хефнер работал директором по раскрутке газетных изданий издательской корпорации Development Corporation.

В январе 1953 года работал начальником отдела распространения в детском журнале. В том же году он начал искать средства для создания собственного журнала. Рабочим названием журнала было Stag Party ("Холостяцкая вечеринка"), но Хефнер отказался от него, чтобы не вступить в конфликт с существующим на тот момент мужским журналом Stag Magazine.

В декабре 1953 года Хефнер выпустил первый номер журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке тиражом 70 тысяч экземпляров.

К концу десятилетия тираж журнала составлял более одного миллиона экземпляров. Тогда же Хефнер провел первый джазовый фестиваль Playboy на стадионе в Чикаго.

В начале 1960-х годов Хефнер создал телешоу "Пентхаус Плейбоя", купил особняк для своего детища и открыл первый клуб Playboy в Чикаго.

В 1968-1969 годах вышло второе телешоу "Playboy после наступления темноты".

В 1970 году Хефнер приобрел знаменитый черный самолет, где устраивал вечеринки.

К 1971 году тираж журнала составлял семь миллионов экземпляров в месяц. Активы компании Playboy Enterprises включали книгоиздание, модельное агентство, звукозаписывающую компанию и киностудию.

Последнее телешоу Хефнера "Девочки по соседству" (2005-2010) было показано более чем в 150 странах мира.

В 1985 году Хью Хефнер перенес инсульт.

Фотографии и интервью Хью Хефнера появлялись в журналах Esquire, The New York Times, The Los Angeles Times, Time Magazine, Тhe Times of London.

О нем были написаны книги: "Господин Плейбой: Хью Хефнер и американская мечта", "Плейбой Хью Хефнера", "Плейбой 2000 — вечеринка продолжается".

В 1992 году о нем был снят документальный фильм "Хью Хефнер: однажды", в 1998 году вышел фильм "Плейбой: история Х", в 2009 году — фильм "Хью Хефнер: Плейбой, активист и мятежник".

Хефнер сыграл самого себя в таких фильмах и сериалах, как "Окружение", "Секс в большом городе" "Акула", "Лас-Вегас".

Хью Хефнер в 1998 году был введен в зал славы американского общества редакторов журнала. В 2002 году получил приз Генри Джонсона Фишера, высшую награду издателей Америки.

Хью Хефнер был трижды женат, воспитывал четырех детей. Третьей женой была модель Кристал Харрис, ставшей "девушкой месяца" "Плейбоя" в декабре 2009 года.

27 сентября 2017 года Хью Хефнер скончался в своем доме, особняке Playboy, на 92-м году жизни.