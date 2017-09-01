Курбан-байрам - мусульманский праздник жертвоприношения. Справка

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам начинается в 2017 году 1 сентября.

Ниже приводится справочная информация.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджжа исламского лунного календаря и продолжается три дня.

В 2017 году Курбан-байрам начинается 1 сентября.

Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия).

Слово "курбан" происходит от арабского корня КРБ, который несет в себе значение всего, что связано с "приближением". Исходя из этого считается, что сущностью праздника является не столько жертвоприношение, сколько "приближение к Аллаху" посредством этого обряда.

История появления курбана уходит в древние века и связана с пророком Ибрахимом, который увидел сон, где ему было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила. Сначала он подумал, что это наваждение, но сон повторился и во второй, и в третий раз. Тогда Ибрахим решил исполнить приказ. В тот самый момент, когда он занес нож над сыном, то услышал глас: "О Ибрахим, ты уже выполнил свой сон…". После этого он увидел барашка, которым было велено совершить курбан (жертвоприношение). Согласно мусульманскому толкованию, Аллах не нуждался ни в каких жертвоприношениях, он лишь испытывал силу веры своего пророка.

Этот случай произошел недалеко от Мекки. С тех пор, отдавая дань подвигу пророка Ибрахима, явившего высочайшую степень праведности и любви к Аллаху, в качестве обряда поклонения Господу мусульмане совершают заклание жертвенного животного.

УНИАН Празднование Курбан-байрама в Киеве

Не все мусульмане могут совершить хадж в Мекку, участвовать в главном празднике мусульман и самому в священном месте принести жертву, поэтому каноны ислама предписывают верующим исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, а всюду, где они могут оказаться.

Наиболее правоверные и благочестивые мусульмане добровольно постятся десять дней до наступления праздника жертвоприношения.

Ночь накануне праздника Курбан-байрам или хотя бы ее часть проводят в молитвах.

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Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. До рассвета мусульмане совершают полное омовение, умащивают себя благовониями, надевают лучшую одежду. Чуть свет они идут в мечеть к утренней молитве. Завтракать до праздничного намаза нельзя. После окончания молитвы верующие возвращаются домой, а затем, по желанию, собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие Аллаху (такбир). Возвеличивать и восхвалять Аллаха надо на протяжении всех трех праздничных дней после каждой обязательной молитвы.

Затем мусульмане снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку (намазгах), где мулла или имам-хатыб произносит проповедь (хутбу), в которой разъясняются происхождение хаджа и значение обряда жертвоприношения.

Время для совершения жертвоприношения наступает сразу по завершении праздничной молитвы, а завершается незадолго до захода солнца третьего дня. Одни утверждают, что совершение этого обряда является обязательным для каждого совершеннолетнего мусульманина, постоянно проживающего в данной местности на момент наступления праздника и состоятельного в день жертвоприношения (имеющего средства для покупки животного). Другие заявляют, что жертвоприношение не является предписанным, так как есть мусульмане, кто по разным причинам не в состоянии совершить данный обряд.

Из всех видов животных допускается приносить в жертву только верблюдов, коров (быков), буйволов, овец или коз. Верблюда и корову могут принести в жертву от одного до семи человек, а овцу или козу разрешается резать только за одного мусульманина. Обычай допускает принесение жертвы не только за живых, но и за усопших.

Жертвенное животное должно быть взрослым, то есть овца старше полугода, коза – старше года; буйвол и корова (бык) – от двух лет; верблюд – старше пяти лет. Животное должно быть здоровым, без существенных изъянов. Допускается отсутствие нескольких зубов или небольшой части (менее одной трети) уха. Хвост, глаза и другие органы тела животного также должны быть целыми.

Желательно, чтобы животное заколол тот, кто приносит его в жертву. Если по каким-либо причинам человек этого совершить не в состоянии, то он может выбрать доверенное лицо, которое сделает это по всем нормам ислама, халяльным образом.

Associated Press Sergei Chuzavkov Празднование Курбан-байрама в Киеве

Согласно мусульманским представлениям, принесенные в жертву для Аллаха и ради заботы о бедных животные будут в судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в рай по тонкому мосту – Сирату. Поэтому перед жертвоприношением каждый владелец помечает собственное животное (украшениями, специальными знаками), чтобы быстрее отыскать его в день прихода Махди, т.е. Мессии, и воскресения мертвых, когда стада жертвенных животных будут толпиться у входа на Сират.

Приготовленное к закланию животное укладывают на левый бок, головой в сторону Мекки. Над ним священнослужитель мечети – мулла или муэдзин – читает специальную молитву. После этого закалывающий животное произносит краткую формулу: "Бисмиллах, Аллах Акбар", то есть "Во имя Аллаха, Аллах велик!". Слова поминания Аллаха делают мясо дозволенным для употребления. Если человек умышленно их не произнес, то курбан считается недействительным, а мясо животного запретным для употребления. Если он просто забыл их произнести, то курбан будет считаться действительным, а мясо курбана дозволенным.

Мясо принесенного в жертву животного, согласно предписанию шариата, делят на три части: одну раздают бедным, из второй части готовят угощение для родных, соседей, друзей, а третью мусульманин может оставить себе. При наличии большого количества гостей одной трети мяса для угощения не хватит, поэтому все мясо может быть использовано для угощения. Разрешается угощать мясом жертвенного животного немусульман. Нельзя расплачиваться мясом, шкурой и другими частями курбана с людьми, помогавшими резать животное (они должны получить деньгами), а также продавать их.

После заклания животного устраивается ритуальная трапеза, на которую нужно пригласить как можно большее количество людей, в первую очередь бедных и голодных. Из мяса принесенного в жертву животного в различных странах готовят традиционные блюда в соответствии с местными вкусами, с применением различных специй и ароматизаторов. Большое внимание уделяется праздничному оформлению стола, а также приготовлению многочисленных сладостей.

УНИАН Празднование Курбан-байрама в Киеве

В праздник Курбан-байрам категорически запрещается употребление алкоголя, в этот день такое поведение считается особым кощунством, глумлением над самими принципами ислама.

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В дни этого праздника посещают могилы предков, а также родственников, друзей, принимают гостей. Близким друзьям и родственникам стараются сделать подарки.

В мусульманском мире праздничные дни Курбан-байрама являются нерабочими.