Ореховый спас: приметы, традиции, легенды

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. В конце лета, 29 августа, христиане восточного обряда отмечают Ореховый Спас (Холщовый Спас, Спас на полотне, Нерукотворный Спас).

Это уже третий Спас после яблочного и медового. Он установлен православной церковью в честь перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа.

По преданию, Иисус умыл лицо водой и затем отер полотенцем, на котором отобразился его лик. Это полотенце с нерукотворным изображением Спасителя исцелило властителя Эдессы от смертельной болезни и способствовало распространению там христианства.

Впоследствии именно с этого изображения Иисуса Христа были написаны первые иконы Спаса Нерукотворного.

Третий Спас назвали Ореховым, потому что в это время поспевали лесные орехи, и можно было их заготавливать и освящать в церкви.

По народным наблюдениям, в один и тот же год не могло быть урожая и на орехи, и на хлеб. А потому урожай орехов предвещал хороший урожай хлеба на следующий год.

Также Ореховый Спас считается традиционным временем для ярмарок.

Также в этот день принято освящать источники здоровья и силы – колодцы, дающие воду. А еще ходить в баню и париться там с ореховыми вениками. Считается, что сила воды и ореха сделает тело крепким и защитит от недоброго глаза.

Также на Третий Спас во многих местах были приурочены обряды, связанные с последним хлебным снопом. Поэтому самое главное блюдо на столе — это хлеб, испеченный из муки нового урожая. Отсюда пошло еще одно название Орехового Спаса — Хлебный.

Дома хозяйки пекут не только хлеб, но и различные мучные изделия. В них добавляют грибы, изюм, мак и, конечно же, орехи.

Существует также забавное поверье, что на Ореховый Спас ведьмы якобы готовили свои волшебные палочки. Как можно догадаться, из орешника, так как он считался деревом, которое наполняется особыми силами.