Немецкие студенты-мусульмане отрицают теорию Дарвина

РИА Новости Украина

Согласно данным исследования ученые из университета Гиссена, 76% турецкий и 59% немецких студентов-мусульман, которые изучают педагогику и в будущем станут учителями, не верят, что человек произошел от обезьяны. Профессор Диттмар Граф, от имени которого сделано это исследование, занимается в университете Гиссена биодидактикой — часть биологии, которая представляет собой систему теоретических положений, принципов, правил о том, чему учить и как учить, основных на физиологии.

Таким образом, большинство (59 %) мусульманских студентов педвузов в Германии отрицает теорию эволюции и только 41 процент согласился с высказыванием "Теория эволюции – научно признанная теория".

Наблюдается очевидный раскол: в то время как свыше 80 процентов членов евангелистской церкви, католики и лица, которые не относят себя к какому-либо церковному приходу, уверены в научной обоснованности теории эволюции, большая часть представителей евангельских свободных церквей и мусульман ее отрицают. Среди студентов, не имеющих церковной привязки, принятие теории составляет 84 процента, это самый высокий показатель, среди мусульман – 41 процент, и это самый низкий показатель.

Профессор Диттмар Граф (Dittmar Graf) из Гисенского университета говорит в интервью агентству Sputnik:

"Эволюция – это факт, который нельзя отрицать. Теория эволюции объясняет этот факт очень хорошим способом. Отрицать ее, это как если бы кто-то отрицал, что Земля представляет собой шар и утверждать, что она является диском. Именно на таком уровне находится неправильное представление или подобное отрицание фактов".

Опрос проводился среди студентов педвузов, которые позднее будут учить детей в школах. Биолог Граф подчеркивает, что эти люди несут особенно большую ответственность за последующие поколения, которые они будут обучать.

"Поскольку, к счастью, уроки в Германии должны быть ориентированными на науку, каждый учитель должен донести до ученика научные открытия хоть и в упрощенной, но научно правильной форме. Личное мнение людей, в конце концов, абсолютно никого не волнует", — говорит Граф. — Главное, что они должны должным образом обучать. Конечно, довольно спорно, если кто-то в частном порядке отрицает эволюцию, в состоянии ли он, передать это должным образом на уроке".

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Более однозначно высказался философ Майкл Шмидт-Саломон (Michael Schmidt-Salomon). Представитель фонда имени Джордано Бруно, занимающегося поддержкой эволюционного гуманизма, расценивает тот факт, что многие будущие учителя мусульманского вероисповедания отрицают теорию эволюции, как "катастрофу в области политики образования". С этим нельзя мириться. Тот, кто не понимает процессы эволюции, не может развить соответствующие духу времени картины людей и мира.

Биолог и исполнительный директор института биологической дидактики Гесенского университета Граф полагает, что причины подобного отрицания научных теорий связаны, с одной стороны, с социализацией, с другой стороны, с самим школьным уроком.

"В Германии уроки по эволюции просто-напросто плохие. Определенные вещи не подаются там должным образом, или это происходит слишком поздно. Уроки по эволюции в Германии, как правило, проходят последними — это последняя тема по биологии, в конце 10-го класса или перед выпускными экзаменами", — говорит Граф. — В начальной школе дети, например, вообще ничего не узнают об эволюции, а только на уроке религии кое-что узнают о мифах о сотворении. По моему мнению, не стоит вообще удивляться, что возникли проблемы с принятием теории. Я бы срочно потребовал перенести урок по эволюции в начальную школу. Детей это тоже интересует, они хотят это знать – но этого пока не сделано, ни в одной земле".

Это его команда также выяснила в пока что еще не опубликованном опросе – темы эволюции особо интересны ученикам начальных классов.

Все студенты педвузов должны посетить курс в рамках лекций по общеобразовательным дисциплинам или базового курса обучения, в котором будет освещен материал по эволюции, теории эволюции и эволюционной биологии. Потому что эволюция, по мнению Графа, имеет последствия для нашего мышления, выходящие далеко за рамки биологии.

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Новое исследование основано на данных анализа, посвященного Году Дарвина в 2009 году, в рамках которого тогда был произведен опрос среди 1055 немецких студентов педвузов всех направлений университетов Хильдесхайма, Зигена и Дортмунда относительно их оценки теории эволюции как предмета науки.