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    Общество

    Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

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    Ураза-байрам — название "праздника разговения" на тюркских языках. По-арабски он называется "Ид аль-Фитр". По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.
    Мусульманские прихожане молятся в Исламабаде
    REUTERS Faisal Mahmood

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Миллионы мусульман отмечают праздник Ураза-байрам ("праздник разговения"), который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является главным праздником ислама.

    Мусульмане в Джакарте во время праздничной молитвы
    REUTERS Iqro Rinaldi
    Празднование Ураза-байрам во всех уголках мира

    Ураза-байрам — название "праздника разговения" на тюркских языках. По-арабски он называется "Ид аль-Фитр". По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году.

    Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого все верующие (за исключением ряда категорий — например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимались и верующие собирались на ифтары — совместные разговения.

    В сам день праздника верующие собираются на совместную молитву. Там же муфтий (или имам) произносит для верующих проповедь.

    Затем верующие расходятся по домам, дабы отметить Ураза-байрам в кругу близких людей. По случаю праздника принято накрывать обильные столы, на которые зовутся друзья, соседи, знакомые.

    В этот день среди мусульман принято поздравлять друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).

    Во время Рамадана верующие давали специальную милостыню — "закят уль-фитр" — дабы, согласно вероучению, Всевышний принял их пост. Собранные деньги пойдут на благотворительность.

    Размер милостыни закят уль-фитр на 2017 год для мужчин, женщин и детей составил: 100 рублей от малоимущих; 300 рублей от людей со средним достатком и от 500 рублей от состоятельных людей.

    Минимальная сумма искупительной милостыни (фидья-садака), выплачиваемой человеком, который не в состоянии соблюдать пост в месяц Рамадан по каким-либо причинам, составляет 150 рублей. Однако, как уточняют в СМР, сумма может быть увеличена в зависимости от собственных среднесуточных затрат на питание.

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