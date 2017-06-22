Глава МИД Австрии выступил за закрытие детсадов для мусульман

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Глава МИД Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц высказался за закрытие детских садов для детей из мусульманских семей.

Отвечая на вопрос ведущего дискуссионного клуба, организованного изданием Kurier, считает ли он необходимым закрыть мусульманские детсады, Курц ответил: "Разумеется. Они не нужны. Мусульманских детских садов не должно существовать".

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Он также отметил, что такие детские учреждения изолированы как в культурном, так и в языковом плане.

Напомним, борьба с нелегальной миграцией станет одним из вопросов повестки дня в пятницу, 23 июня. Поток нелегалов, прибывающих в ЕС через балканские страны и Турцию, в 2016 году удалось значительно сократить. Меры были предприняты и в Средиземноморье, где действует военная операция ЕС "София", оказывающая помощь терпящим бедствие, борющаяся с перевозчиками нелегалов и обучающая ливийских пограничников.

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Однако через Средиземное море, в том числе с территории Ливии, в ЕС направляются все больше и больше мигрантов. Как завил Туск в письме лидерам, число нелегалов, прибывающих в Италию в поисках лучшей жизни, с прошлого года возросло на 26%, тогда как перевозчики мигрантов продолжают расширять свою незаконную деятельность.