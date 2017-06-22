наверх
22.06.201705:39
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Глава МИД Австрии выступил за закрытие детсадов для мусульман

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (636)

    (обновлено: )36
    По мнению министра иностранных дел Австрии и действующего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца, такие детские учреждения изолированы как в культурном, так и в языковом плане.
    Министр иностранных дел и интеграции Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Глава МИД Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц высказался за закрытие детских садов для детей из мусульманских семей.

    В поезде убиты вступившиеся за мусульманок
    Канал euronews на Youtube
    Двое мужчин, вступившиеся за мусульманок, убиты в поезде в США

    Отвечая на вопрос ведущего дискуссионного клуба, организованного изданием Kurier, считает ли он необходимым закрыть мусульманские детсады, Курц ответил: "Разумеется. Они не нужны. Мусульманских детских садов не должно существовать".

    Читайте также: Brexit`у быть. Британия и ЕС начинают переговоры

    Он также отметил, что такие детские учреждения изолированы как в культурном, так и в языковом плане.

    Напомним, борьба с нелегальной миграцией станет одним из вопросов повестки дня в пятницу, 23 июня. Поток нелегалов, прибывающих в ЕС через балканские страны и Турцию, в 2016 году удалось значительно сократить. Меры были предприняты и в Средиземноморье, где действует военная операция ЕС "София", оказывающая помощь терпящим бедствие, борющаяся с перевозчиками нелегалов и обучающая ливийских пограничников.

    Читайте также: В Европе констатируют рост исламистской террористической угрозы

    Однако через Средиземное море, в том числе с территории Ливии, в ЕС направляются все больше и больше мигрантов. Как завил Туск в письме лидерам, число нелегалов, прибывающих в Италию в поисках лучшей жизни, с прошлого года возросло на 26%, тогда как перевозчики мигрантов продолжают расширять свою незаконную деятельность.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Визит Петра Порошенко в США
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Флаг Европейского Союза
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Василий Вовк
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ