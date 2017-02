Биография Милоша Формана, отмечающего 85-летие

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Американский режиссер Милош Форман отмечает в субботу 85-летие.

Ниже приводится биографическая справка.

Американский режиссер и сценарист чешского происхождения Милош Форман (Milos Forman), настоящее имя Ян Томаш Форман (Jan Tomas Forman), родился 18 февраля 1932 года в чешском городе Чаславе.

Он был третьим сыном в семье учителя. Отец во время Второй мировой войны (1939-1945) был членом подпольной группы сопротивления, был арестован гестапо, скончался в лагере смерти Бухенвальд. Мать погибла в Освенциме. После войны Милош Форман узнал, что его биологическим отцом является архитектор Отто Кон, который эмигрировал в Америку.

Во время войны Милош жил у своей тети, затем его взяла на воспитание семья директора местной газовой компании в Чаславе.

Учился в школе-интернате в Подебрадах. С ним учились будущий президент Чехии Вацлав Гавел, будущий кинорежиссер Иван Пассер, а также братья Йозеф и Цтирад Машиновы, ставшие деятелями антикоммунистического подполья Чехословакии.

Милош Форман окончил факультет кино и телевидения Пражской академии изящных искусств FAMU.

С середины 1950-х годов он выступал в качестве сценариста и принимал участие в создании первых программ театра "Латерна Магика".

В 1963 году как режиссер дебютировал документальным фильмом "Конкурс" (Audition). В 1964 году Форман снял полнометражный фильм "Черный Петр" (Cerný Petr), шокируя зрителей и руководителей кинематографии Чехословакии документально переданной атмосферой жизни "низов". Фильм завоевал первую премию на Международном кинофестивале в Локарно. Последующие картины Формана "Любовные похождения блондинки" (Lasky Jedne Plavovlasky, 1965) и "Бал пожарных" (Hori, Ma Panenko, 1967) стали революционным событием в жизни кино ЧССР, а самого режиссера сделали лидером так называемой "чешской волны".

В 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, Форман не вернулся из Франции, где вел переговоры о съемках фильма. Позднее переехал в США.

В 1971 году в США он снял фильм "Отрыв" (Taking off), который был отмечен Гран-при Каннского кинофестиваля.

Его следующей киноработой стал эпизод о десятиборцах в документальном фильме "Видения восьмерых" (Visions of eight, 1972) об Олимпиаде в Мюнхене.

Одной из лучших картин Формана признана драма "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over The Cuckoo's Nest, 1975), снятая по повести Кена Кизи. Фильм получил пять премий "Оскар" за режиссуру, сценарий, лучшее исполнение мужской и женской ролей и в номинации "лучший фильм".

Затем он снял экранную версию известного бродвейского мюзикла "Волосы" (Hair, 1979) и драму "Рэгтайм" (Ragtime, 1981). Последний из них получил восемь номинаций премии "Оскар".

В 1984 году Форман выпустил экранизацию пьесы Питера Шеффера "Амадей" (Amadeus), интерпретировав поединок Моцарта и Сальери как непримиримый и вечный конфликт между традицией и посредственностью с одной стороны, свободой и гением – с другой. Картина завоевала восемь премий "Оскар", в том числе как лучший фильм, за режиссуру, сценарий, костюмы; четыре премии "Золотой глобус", четыре премии BAFTA, премию "Сезар".

В 1989 году он снял картину "Вальмон" (Valmont) по мотивам известного эпистолярного романа "Опасные связи" Шодерло де Лакло. После нескольких лет вынужденного простоя режиссер вновь привлек к себе внимание противоречивой лентой "Народ против Ларри Флинта" (The People vs. Larry Flynt, 1996). Кинолента была дважды номинирована на премию "Оскар", получила две премии "Золотой глобус", премию Берлинского международного кинофестиваля и ряд других наград.

Следующей работой режиссера стал фильм "Человек на луне" (Man on the Moon, 1999) – история эксцентричного американского комика Энди Кауфмана, ставившего эксперименты над зрителями, чья жизнь и даже смерть превращались в провокационные шоу.

В 2006 году Форман снял историческую драму о судьбе испанского художника Франциско Гойи "Призраки Гойи" (Goya's Ghosts).

В 2009 году выпустил мюзикл "Хорошо оплаченная прогулка" (Dobře placená procházka) – запись одноименной джазовой оперы, которую он поставил в 2007 году в Национальном театре в Праге вместе со своими сыновьями Петром и Матеем.

Ко всем своим фильмам Форман написал сценарии.

Он выступил также продюсером короткометражного фильма "Любовные грезы" (Dreams of Love, 1990) и казахской картины "Кочевник" (Warrior, 2006).

Также Форман сыграл роли в фильмах "Ревность" (Heartburn, 1986), "Сохраняя веру" (Keeping the Faith, 2000), "Возлюбленные (Beloved, 2011).

Творчество Милоша Формана было отмечено многочисленными престижными наградами. Он был удостоен премий МКФ в Локарно (1964), Каннского кинофестиваля (1971), двух премий "Оскар" (1976, 1985), трех премий "Золотой глобус" (1976, 1985, 1997), а также премий BAFTA (1977), "Сезар" (1985), двух призов Берлинского международного кинофестиваля (1997, 2000), премий Международной кинофестиваля в Карловых Варах (1997), МКФ в Сан-Франциско (2000), МКФ в Токио (2006), кинофестиваля в Цюрихе (2010) и др.

Режиссер трижды получал высшую награду Гильдии режиссеров США (1976, 1985, 2013).

Милош Форман женат третьим браком на Мартине Форман. Его первой супругой была актриса Яна Брейхова, второй – актриса Вера Кресадлова.

Режиссер является отцом двух пар близнецов от второго и третьего браков. В 1964 году у него родились сыновья Петр и Матей, в 1998 году – Эндрю и Джеймс. Старшие сыновья также связали свою жизнь с кино и театром, Петр стал актером и режиссером, а Матей – актером и сценаристом.