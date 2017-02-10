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    Церемония открытия 67-го Берлинского кинофестиваля

    (обновлено: )31
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Немецкая модель Тони Гаррн на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Члены жюри на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Члены жюри: исландский художник и скульптор Олафур Элиассон, продюсер из Туниса Дора Бушуша Фурати, немецкая актриса Юлия Йенч, американская актриса Мэгги Джилленхол, председатель жюри, голландский кинорежиссер, сценарист и продюсер Пол Верховен, китайский режиссер и сценарист Ван Цюйанань и мексиканский актёр Диего Луна (слева направо) на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Бельгийская актриса Сесиль Де Франс, режиссер Этьен Комар и актер Реда Катеб (слева направо на первом плане) на красной дорожке фильма открытия "Джанго" (Django) в рамках церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Председатель жюри, голландский кинорежиссер, сценарист и продюсер Пол Верховен на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Члены жюри, американская актриса Мэгги Джилленхол на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Члены жюри: немецкая актриса Юлия Йенч, продюсер из Туниса Дора Бушуша Фурати и исландский художник и скульптор Олафур Элиассон (слева направо) на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Член жюри, мексиканский актёр Диего Луна на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Немецкие актеры Кай Флауме (слева) и Жером Боатенг на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Французская актриса Клотильда Куро на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Актеры Козима Лохсе и Вотан Вильке Мёринг на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Немецкая актриса и сценарист Хайке Макач на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Модель и актриса Хари Неф на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Немецкий режиссер Вим Вендерс с супругой Донатой Вендерс на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Английская актриса Эмилия Шуле на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Немецкая актриса и режиссер Лавиния Вильсон (слева) и австрийская актриса Нора фон Вальдштеттен на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Немецкий актер Клеменс Шик и немецкий сценограф и художник по костюмам Айно Лабаренц на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Немецкие актрисы Лив Лиза Фрис, Айлин Тецель и Фритци Хаберландт (слева направо) на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Немецкая актриса и продюсер Вероника Феррес на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Министр по делам культуры и массовых коммуникаций Германии Моника Грюттерс и директор "Берлинале" Дитер Косслик на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Немецкая актриса Юлиана Кёлер на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Немецкая актриса Сандра Хойллер на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Немецкая актриса Сибель Кекилли на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Венгерская актриса Дорка Гриллуш (слева) и немецкая актриса Бибиана Беглау на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Немецкая актриса Фридерике Кемптер на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля
    Немецкая актриса Франциска Петри (слева) и украинская актриса Алина Левшин на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".
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    Немецкая модель Тони Гаррн на красной дорожке церемонии открытия 67-го Берлинского международного кинофестиваля "Берлинале - 2017".

    Международный берлинский кинофестиваль открылся в четверг в 67-й раз фильмом "Джанго" режиссера Этьена Комара.

    Берлинале. Архивное фото
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    Берлинский международный кинофестиваль. Справка

    В основной конкурсной программе фестиваля 24 картины, шесть фильмов будут показаны вне конкурса, за награды будут бороться 18 фильмов. Главных наград — восемь, это основной приз фестиваля — "Золотой медведь" и семь "Серебряных медведей" в различных номинациях. Жюри возглавляет нидерландский режиссер и сценарист Пол Верховен.

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    В этом году в конкурсе будут участвовать картины из Бельгии, Бразилии, Германии, Франции, Великобритании, Китая, Индии, Ирландии, Японии, Австрии, Португалии и Чехии. В общей сложности в рамках фестиваля будет показано 400 фильмов.

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