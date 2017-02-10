Церемония открытия 67-го Берлинского кинофестиваля

Международный берлинский кинофестиваль открылся в четверг в 67-й раз фильмом "Джанго" режиссера Этьена Комара.

В основной конкурсной программе фестиваля 24 картины, шесть фильмов будут показаны вне конкурса, за награды будут бороться 18 фильмов. Главных наград — восемь, это основной приз фестиваля — "Золотой медведь" и семь "Серебряных медведей" в различных номинациях. Жюри возглавляет нидерландский режиссер и сценарист Пол Верховен.

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В этом году в конкурсе будут участвовать картины из Бельгии, Бразилии, Германии, Франции, Великобритании, Китая, Индии, Ирландии, Японии, Австрии, Португалии и Чехии. В общей сложности в рамках фестиваля будет показано 400 фильмов.