Актер Джон Хёрт. Справка

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Всемирно известный британский актер Джон Херт скончался в возрасте 77 лет, сообщает в ночь на субботу издание Hollywood Reporter.

Ниже приводится биографическая справка.

Английский актер Джон Херт (John Hurt), полное имя Джон Винсент Херт (John Vincent Hurt), родился 22 января 1940 года в Честерфилде, графство Дербишир, Великобритания. Он был младшим сыном англиканского священника и актрисы.

Поступив в Королевскую академию драматического искусства, Джон дебютировал на театральной сцене в 1962 году в постановке "Детоубийство в доме Фреда Джинджера".

Эта роль обеспечила продолжение его карьеры. Херт стал работать в Королевском Шекспировском театре и в течение нескольких лет сыграл во множестве спектаклей.

В кино он дебютировал также в 1962 году, появившись в картине "Дикие и жаждущие" (The Wild and the Willing).

Международное признание пришло к Джону Херту после классической исторической драмы Фреда Зиннеманна "Человек на все времена" (Man for All Seasons, 1966), отмеченной шестью премиями "Оскар".

Затем Херт снимался в фильмах "Перед тем, как наступит зима" (Before Winter Comes, 1969), "Риллингтон Плэйс, дом 10" (10 Rillington Place, 1971), "Маленький Малькольм" (Little Malcolm, 1974), "Я, Клавдий" (I, Claudius, 1976), "Вопль" (Shout, 1978), сериале "Летучий отряд Скотланд-Ярда" (The Sweeney, 1976) и др.

За роль в фильме "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978) Алана Паркера он был номинирован на премию "Оскар" и награжден премиями "Золотой глобус" и BAFTA.

Затем последовали работы в триллере "Чужой" (Alien, 1979) и вестерне "Врата рая" (Heaven's Gate, 1980).

В 1980 году он сыграл главную роль в драме "Человек-слон" (Elephant Man) Дэвида Линча, которая принесла актеру номинации на "Оскар" и "Золотой глобус" и премию BAFTA.

Джон Херт снялся в главных ролях в фильмах "Партнеры" (Partners, 1982), "1984" (Orwell 1984), "Стукач" (Hit, 1984), "Чемпионы" (Champions, 1984), "Ария" (Aria, 1987), "Скандал" (Scandal, 1990), "Ромео и Джульетта" (Romeo-Juliet, 1990), "Все маленькие животные" (All the Little Animals, 1998) и др.

Зрителям он запомнился в картинах "Космические яйца" (Spaceballs, 1987) Мела Брукса, "Мертвец" (Dead Man, 1995) Джона Джармуша, "Роб Рой" (Rob Roy, 1995) Майкла Кейтона-Джоунса, "V" значит Вендетта" (V for Vendetta, 2005) Джеймса МакТига, "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal, 2008) Стивена Спилберга.

В фильмах о Гарри Поттере Джон Херт исполнял роль владельца магазина волшебных палочек мистера Олливандера.

Среди его последних киноработ – роли в картинах "Меланхолия" (Melancholia, 2011), "Пьющие абсент" (Absinthe Drinkers, 2012), "Выживут только любовники" (Only Lovers Left Alive, 2013), "Геракл" (Hercules, 2014), "Тарзан. Легенда" (Legend of Tarzan, 2016), сериале "Доктор Кто" (Doctor Who, 2013).

В июне 2015 года актер заявил, что у него диагностирован рак поджелудочной железы.

В ночь на 28 января 2016 года Джон Херт скончался в возрасте 77 лет.

Актер был дважды номинантом премии "Оскар" (1979, 1981), награжден премиями "Золотой глобус" (1979), BAFTA (1976, 1979, 1981, 2012), премиями Международного кинофестиваля в Вальядолиде (1984), Международного кинофестиваля в Чикаго (1997), Берлинского международного кинофестиваля (2009) и др.

В 2012 году Херт был удостоен почетной награды Британской академии кино и телевизионных искусств.

В 2015 году актер был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II.

Джон Херт был женат четвертым браком. От третьего брака у него остались двое сыновей.